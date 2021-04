Gobierno ofreció una «Asignación Covid» de 30 mil pesos

>> Regionales, Salud

La noticia se conoció este martes por la tarde en una conferencia brindada en Casa de Gobierno donde se explicó la metodología de pago de dicha asignación. En principio se expresó que se trata de 10 mil pesos mensuales de acá a junio hasta la mesa de paritarias que se abriría en esa fecha. Se espera la votación en asamblea de la propuesta. Por su parte personal de salud ubicado en el corte de Picún Leufú indicó «30 mil pesos en 3 cuotas. 10 mil por mes. No remunerativo. Es un bono covid. No es propuesta es decreto.»

El Gobierno provincial dispuso una asignación COVID para el personal de salud de 30 mil pesos, en el marco del conflicto de los trabajadores autoconvocados que mantenían los cortes en distintos puntos de la provincia.

Así se anunció este martes por la tarde en Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa que brindaron los ministros de Gobierno, de Salud y de Economía, Vanina Merlo, Andrea Peve y Guillermo Pons, respectivamente.

“Estamos haciendo un máximo esfuerzo en los números del Estado provincial”, recalcó la ministra de Gobierno, Vanina Merlo. La funcionaria recalcó que «el Gobierno los escuchó, se les pidió que levantaran la medida y no lo hicieron, se les pidió pidió flexibilizar y continuaron con las medidas. Pidieron que haya una mesa de diálogo y de que seamos parte de la mesa como ministras. A pesar de todo esto, las medidas no solo no se flexibilizaron, sino que se profundizaron».

«Esperemos que esta propuesta sea valorada, que nos permita llegar a junio -cuando se revea la pauta salarial- en un marco de paz social», enfatizó Merlo.

