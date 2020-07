Gobierno presentó el plan para volver a las aulas en Neuquén

>> Educación, Regionales

Todavía no hay fecha para el regreso a las aulas y dependerá de la situación epidemiológica de cada lugar. La presencialidad será para los últimos años.

El gobierno provincial anunció el plan “Camino a la escuela”, en el que se establece el regreso progresivo a las aulas, con el reinicio de las clases presenciales para un sector del estudiantado. La modalidad será distinta dependiendo la situación epidemiológica de cada región de Neuquén.

La presentación fue realizada este viernes a la mañana en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Omar Gutiérrez, la ministra de Educación Cristina Storioni y la ministra de Salud Andrea Peve.

Desde el ejecutivo provincial todavía no establecieron una fecha para el regreso a las escuelas, pero hicieron énfasis en que el armado del dispositivo se realiza «con la debida anticipación para generar los debates respectivos».

«Esta es una idea que la ponemos a consideración con todo el rigor científico y técnico del sistema de salud. Y también, con la debida anticipación, lo socializamos en la búsqueda de la opinión de nuestros niños y nuestras niñas», afirmó Gutiérrez.

«Toda la comunidad educativa tiene que perder el temor y, con respeto, incorporar los nuevos usos, hábitos y costumbres en el tránsito educativo. La vuelta a la escuela no es una vuelta a la escuela en las condiciones anteriores, es desde la construcción conjunta en una nueva normalidad», agregó.

Distintas modalidades según la región

Storioni anunció que cada modalidad de regreso a las aulas estará determinada por la situación epidemiológica de cada zona de la provincia. «El sistema educativo ha permanecido en acción, ha continuado, ha enfrentado esta pandemia. El plan está pensado en clave de derecho, derecho a la salud y derecho al conocimiento», inició la funcionaria y marcó que «la búsqueda del consenso es fundamental».

La propuesta define cinco estados: el primero para localidades que no han tenido nunca casos confirmados de coronavirus y para aquellas que han tenido casos confirmados esporádicos, importados y que no tienen casos activos, como el caso de Villa La Angostura. El estado 2 es el de localidades que han tenido casos, pero actualmente no tienen casos activos, como Loncopué.

El estado 3 estaría compuesto por las localidades que tienen casos activos pero no presentan circulación comunitaria, por ejemplo Aluminé, mientras que el estado 4 incluiría a las ciudades con evidencia de circulación comunitaria en conglomerado con tiempo de duplicación de casos mayor a 14 días, como es el caso de Neuquén-Centenario-Plottier. En tanto, el estado 5 es para localidades con evidencia de circulación comunitaria de coronavirus en conglomerado con tiempo de duplicación de casos menor a 14 días.

«Si el estatus sanitario es uno, entonces el dispositivo sanitario es uno determinado. Estamos planteando con prudencia y previsibilidad una vuelta a la escuela en un formato y en un diseño dinámico que contemple las distintas situaciones epidemiológicas», dijo el gobernador.

Entre las medidas sanitarias detalladas por Storioni, se aclaró que la jornada escolar tendrá horarios reducidos y tanto los ingresos como las salidas serán escalonadas. Además, la prioridad en el cursado presencial será para los últimos grados y años. Sexto y séptimo grado en escuelas primarias, cuarto y quinto año en escuelas secundarias, quinto y sexto año en escuelas técnicas/agropecuarias, y el último año en los Institutos de Formación Docente. La modalidad de clases, sin embargo, será dual, con la continuidad de la educación virtual.

Además, en cada aula no habrá más de 15 estudiantes y se evaluará la utilización de los patios con la adaptación correspondiente para dar clases. Tal como lo establece el protocolo del Ministerio de Educación de Nación, no podrán usarse los laboratorios, bibliotecas ni talleres por la manipulación de los elementos en esos lugares.

El plan también establece que en el ingreso a cada establecimiento haya un termómeto infrarrojo láser, alcohol en gel y pulverizador de alcohol diluido al 70%, así como jabón líquido, toallas de papel y cestos de residuo en el resto de las instalaciones.

No se modifica el calendario escolar

El calendario escolar del ciclo lectivo 2020 no se verá modificado y, tal como está estipulado, las clases terminarán el 22 de diciembre, aclaró la ministra de Educación Cristina Storioni.

«El calendario escolar concluye el 22 de diciembre y estaríamos cumpliéndolo ahí. Estamos pensando en los últimos años, cuando cambian de nivel, entregarles a fin de año un material que puedan llevarse de refuerzo, como cuadernos de tareas o libros de lectura para que en el receso puedan utilizarlos en sus casas», explicó la ministra.

En tanto, el gobernador Omar Gutiérrez afirmó que el receso de verano no se verá modificado para poder sostener el turismo interno. «No es nuestra intención trasladar parte del trayecto educativo a los meses de enero y febrero de vacaciones porque necesitamos recuperar y promover el desarrollo turístico. Entonces, tenemos que ver cómo compatibilizamos y hacemos rendir de la mejor manera el escaso tiempo que tenemos», afirmó.

Para ATEN, las escuelas no están en condiciones

En medio del anuncio del plan «Camino a la escuela» por parte del gobierno, el gremio docente ATEN definía un paro de 48 horas para lunes y martes de la próxima semana, en reclamo del pago completo del aguinaldo y la cobertura total de cargos y horas.

Respecto de la presentación de dicho dispositivo, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, afirmó a LMN que hasta el momento no fueron convocados a debatirlo e intercambiar posturas sobre el posible regreso a las aulas y afirmó que dicho debate debería darse en el Consejo Provincial de Educación, «que es el ámbito que debiera tener protagonismo en este tema».

«Nosotros creemos que las escuelas no están en condiciones y creemos que va a haber que trabajar mucho para que eso se pueda dar, y ojalá se haga. No ha habido trabajo de obra pública en las escuelas durante este tiempo», afirmó Guagliardo.

«Tiene que haber una gran inversión del Estado para poner en condiciones las escuelas, que hay que reconocer que en estos más de 120 días de cuarentena no se ha hecho nada, entonces hay que recuperar ese tiempo. Las escuelas tienen un abandono que hay que atender. Ya antes de la pandemia había dificultades de infraestructura, todo eso va a tener que discutirse y resolver para poder pensar una vuelta a la presencialidad que todos necesitamos», consideró el gremialista.

Consultada sobre las condiciones edilicias de los establecimientos, Storioni afirmó que «desde que se habilitó la actividad de la obra pública, las escuelas que estaban en reparación y a cargo de la subsecretaría de Obras Públicas continuaron esos trabajos y hay avances».