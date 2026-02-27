Gracias al recupero financiero, Salud suma nuevos vehículos a su flota

Se trata de tres camionetas y un vehículo utilitario. El monto de inversión fue de 200 millones de pesos.



Con una inversión de 200 millones de pesos provenientes del cobro a obras sociales, el ministerio de Salud incorporó cuatro nuevas unidades -tres camionetas y un utilitario- para fortalecer la operatividad en distintas localidades de la provincia.

El acto de entrega fue encabezado por el ministro de Salud, Martín Regueiro. El encuentro se realizó en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) con la presencia de Guadalupe Montero, subsecretaria de Servicios de Salud; Iris Martín, subsecretaria de Administración Sanitaria; Sandra Gonzáles Cruz, del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Neuquén (Cucai Neuquén); Rita Martín, directora del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes; Andrea Vázquez, directora del Hospital Adolfo del Valle de Senillosa; y Mónica Bustos, administradora del Hospital Natalio Burd de Centenario.

Luego de la entrega de llaves, la directora del Hospital de Senillosa manifestó: “la verdad que feliz, un nuevo logro de todo el equipo de salud que trabajamos codo a codo arancelando para poder proveer al hospital de las mejoras que necesita”. Desde su asunción como directora, hace seis años, comenzaron a trabajar con el recupero financiero, y han dotado al hospital de mejoras tanto a nivel edilicio como a nivel instrumental. El año pasado incorporaron una ambulancia por recupero de última generación tipo A.

En su oportunidad, la administradora del Hospital Centenario expresó estar “feliz, porque es un logro importante ampliar la flota, y un orgullo para todo el hospital”. Además, contó que esta compra fue posible “gracias al cobro que se realiza a las obras sociales de las personas que se van a atender al hospital; es lo que se llama recupero financiero”.

La directora del hospital de San Martín de los Andes recibió las llaves de la camioneta y recordó que es la tercera camioneta y el quinto vehículo que adquieren por recupero financiero, lo que “asegura los viajes en ruta y llegar a todas las áreas rurales sin dificultad”. Asimismo, explicó que partir de los incrementos de cobros por recupero financiero, el hospital ha podido invertir en mejoras del hospital, un auto, un utilitario tipo Kangoo para informática, una torre de videocolonoscopía, material para el área quirúrgica, en el sistema de climatización y en la ampliación de las postas sanitarias y de los centros de salud.

La coordinadora del Cucai Neuquén se mostró muy contenta y destacó que “es un esfuerzo y resultado de años de trabajo, porque parte de nuestra tarea es el traslado de órganos, tejidos y células entre los distintos efectores en toda la provincia, y accesibilidad a los centros de diálisis”. En este sentido, indicó que “es un cambio cualitativo para nosotros, para trabajar cada vez más de forma ordenada, más sistemática, protocolizada y a seguir mejorando nuestros resultados; porque venimos trabajando fuertemente en estos últimos años”.

Las nuevas unidades fueron adquiridas con fondos de recupero financiero del ministerio de Salud, invirtiendo un monto de 200 millones de pesos

La incorporación de vehículos en el sistema sanitario provincial permite renovar y fortalecer el parque automotor. Vale recordar que, durante los últimos dos años, se llevó a cabo la renovación de la flota sanitaria con vehículos cero kilómetros. Se trata de un logro neuquino, que se tradujo en la entrega de 71 unidades nuevas en 2025 y 52 en 2024.