Gripe H3N2 en Neuquén: confirmaron cuatro casos y refuerzan la vacunación antigripal

El Ministerio de Salud provincial informó dos nuevos casos de influenza A (H3N2), que se suman a los detectados en diciembre. Todos los pacientes fueron dados de alta y no hay circulación comunitaria sostenida.



El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la detección de dos nuevos casos de influenza A (H3N2) subclado K, con lo que asciende a cuatro el total de contagios registrados en la provincia.

Los primeros dos casos habían sido identificados en diciembre de 2025 y, según se informó oficialmente, todos los pacientes ya recibieron el alta médica.

Desde la cartera sanitaria aclararon que no hay casos neuquinos pendientes de tipificación en el Laboratorio Malbrán y remarcaron que se trata de eventos aislados, sin evidencia de transmisión comunitaria sostenida en el territorio provincial.

Ante el aumento de la actividad del virus de influenza a nivel internacional, las autoridades insistieron en la importancia de completar los esquemas de vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo:

Personas gestantes y puérperas

Niñas y niños de 6 a 24 meses

Niñas y niños de 2 a 8 años con factores de riesgo

Personas de 9 a 64 años con enfermedades preexistentes (cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes)

Mayores de 65 años



Además, recomendaron mantener hábitos de cuidado como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, cubrirse al toser o estornudar y consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo.

Vigilancia epidemiológica activa



Desde el área de Epidemiología destacaron que el sistema de vigilancia virológica de Neuquén se encuentra reforzado, con monitoreo permanente de la situación sanitaria. El Laboratorio Central provincial confirmó que no hay nuevas muestras neuquinas en análisis por parte del Malbrán.

Situación a nivel nacional



De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se identificaron 28 casos del subclado K de influenza H3N2 en el país mediante secuenciación genómica. Las provincias afectadas incluyen Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a vacunarse y mantener las medidas de prevención, claves para reducir la circulación de infecciones respiratorias durante la temporada estival.