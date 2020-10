>> Policiales, Violencia de Género

El relato en primera persona de una joven de nuestra ciudad genera escalofrío, miedo, bronca, indignación, impotencia, repudio. Agradece «no ser un número mas» dice en sus redes sociales. La mujer bajaba de Los Radales ayer al mediodía cuando un sujeto la golpeó violentamente y amenazó con matarla e intentó violarla.

Personal de la Policía del Neuquén habría demorado al agresor quien fue identificado y localizado luego del brutal ataque. La joven hizo público un relato escalofriante donde expresó:

«HOY AGRADEZCO NO SER UN NÙMERO MAS.

Le agradezco a mi cuerpo que resistió.

Hoy intentaron violarme a las 12 del mediodía bajando de los Radales, lo escribo, lo digo y no caigo.

Lo primero que pensé cuando me agarró y me dijo «callate que sino te mato» fue: listo, me tocó… porque esto es ser mujer hoy en esta sociedad, sentir que es cuestión de suerte, porque siempre está la posibilidad de cruzarte con tu femicida, no importa la hora, el lugar, la ropa, la edad.

Grité, me resistí, me golpeó, seguí gritando, pude escapar, corrí sintiendo como me caía la sangre de las heridas por la cara. Pedí ayuda y me asistieron.

Lo cuento porque necesito descargarme, porque esta situación, lejos de llenarme de miedo, me llena de bronca, de ira, de ganas de querer prenderlo fuego. Porque sepan que no dudaría en matarlo si tuviera la oportunidad, estamos cansadas de la justicia muda, de la policía cómplice, de los violadores impunes y libres.

Hoy agradezco la contención y los abrazos. Sé que si me hubiese pasado hace unos años estaría con temor de volver a salir, pero hoy me fortalece y me hace dar cuenta que toda la lucha que venimos dando no es en vano, que a pesar de toda la mierda que nos toca vivir y que nos viven tirando cuando reclamamos seguimos seguras de que los que no van a poder caminar tranquilos mañana son ellos. NO sé cuánto tiempo nos va a llevar, no sé cuántas irán/iremos a quedar en el camino, lo que se es que estamos seguras de que queremos conquistar nuestra libertad. Y tarde o temprano, lo vamos a lograr.

Hasta que el día y la noche sean nuestras» finalizó en sus redes sociales.