Guagliardo, duro por el falso paro: «Es una estafa a la docencia»

El secretario general de ATEN Provincial, Marcelo Guagliardo, ratificó que este viernes no hay paro de 24 horas. Aseguró que la medida convocada por la seccional ATEN Capital no tiene amparo sindical para los adherentes y la calificó de “estafa” y “fraude sindical”. Así, la responsabilizó por las consecuencias que recaigan sobre los trabajadores de la educación que se plieguen a la medida.

“La facultad no las tienen las seccionales para convocar asambleas de carácter resolutivas, y menos aún para poner a consideración una medida de fuerza que no pueda ser discutida en un ámbito provincial”, subrayó Guagliardo en declaraciones a LU5.

ATEN Capital se despegó de la definición del plenario general que se desarrolló el pasado miércoles y aprovechó la jornada institucional de ayer para votar una medida de fuerza para hoy, como consecuencia de los últimos acontecimientos de denuncias por abuso en establecimientos educativos de la provincia.

“Lo peor de todo es que, como ellos saben que no pueden convocar a un paro, terminan diciendo que va a ser un paro con entrega de constancia. Es una situación casi fraudulenta y es una estafa a los mismos compañeros, que fueron y que los hicieron votar, porque si tienen un paro y entregan constancia es porque saben, son conscientes que no resolvieron un paro porque no pueden convocarlo desde una seccional”, aclaró el sindicalista.

De esta forma, Guagliardo ratificó que ATEN no tiene ninguna medida de fuerza y que, debido a las denuncias de abusos en los jardines, realizaron un plenario el miércoles en el que se evaluó la situación entre todos los secretarios generales de la provincia. Allí se definieron algunas medidas acordadas mayoritariamente, como declararse en estado de alerta y movilización. También se pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación. “Ninguno de los secretarios generales que estaba allí presente planteó la necesidad de hacer una medida de fuerza”, afirmó.

Aseguró que la enorme mayoría de los docentes estuvo en sus escuelas debatiendo estos temas que les preocupan, pero que hubo una convocatoria que utilizó este espacio para convertirlo en asamblea y para discutir temas que perdieron en mociones y asambleas anteriores. “Mientras hubo una convocatoria de la seccional capital, hay que decir que muchísimas escuelas de la capital, donde asisten más de 6 mil compañeros y compañeras, estuvieron discutiendo el documento y haciendo aportes al tema que motivaba la convocatoria que tiene que ver con la inclusión y cómo le garantizamos el derecho a niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad para que puedan transitar su trayecto educativo”, explicó.

El sindicalista estimó que habrá docentes que no asistan a las escuelas y serán los encargados de avisarles a las familias dado que, para la organización sindical, hoy hay clases en toda la provincia.

“Lamento mucho que estemos discutiendo esto y que haya compañeros que tengan que atravesar por esta situación. Pero lo cierto es que no hay un amparo sindical porque la medida no comprende a la totalidad de los trabajadores de la educación y no se ha resuelto en los organismos que tenemos, en nuestro estatuto, como forma de funcionamiento que nos da legalidad y que nos hace creíbles ante la sociedad”, agregó Gualgliardo.

Además, cuestionó uno de los argumentos de la convocatoria dado que rechazan el documento de inclusión cuando todavía no está finalizado sino en proceso de elaboración. “Es muy flojo los términos en los que se está convocando. Que (los docentes) los revisen porque los están engañando y manipulando, es prácticamente una situación de fraude sindical: porque cuando te convocan a un paro, pero te dicen que te van a entregan constancia no te están convocando a un paro. Los paros no necesitan constancia, son medidas sindicales para luchar y lograr conquistas”, cerró Guagliardo.

Postura de ATEN Capital

Desde la seccional Capital del gremio docente indicaron que llevarán a cabo este viernes un paro de 24 horas que también tendrá la adhesión de su par de Plottier, con movilización a las 10.30 al monumento al General San Martín.

“El principal problema que tenemos es que estamos frente a un gobierno en retirada, que no da ninguna respuesta a las comunidades educativas que reclaman el derecho a la educación”, señalaron desde la conducción de ATEN Capital.

E indicaron que “la salida de dirigentes provinciales de ATEN, de lo que queda de la conducción provincial, negando la legitimidad de una asamblea multitudinaria, es una vivencia más del acuerdo de paz social que mantienen con el gobierno, incluso a costa de la exposición de la docencia”.

Puntualizaron que los motivos de la medida de fuerza son: en rechazo al documento de Inclusión-excluyente del gobierno; por el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad; por escuelas seguras; IPC mensual; en defensa de las infancias; por el fin de la violencia en las escuelas; en defensa de la 2302; y por el no a la reforma jubilatoria.