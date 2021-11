Gutiérrez aseguró que “Ya hay cierta construcción de inmunidad

>> Coronavirus, Regionales, Salud

Gutiérrez destacó los altos niveles de vacunación contra el COVID-19, en la provincia. El 90 por ciento de los mayores de 18 años ya tiene esquema completo.

En la provincia del Neuquén “ya hay cierta construcción de inmunidad, porque si no los contagios serían de otra naturaleza”, destacó el gobernador Omar Gutiérrez y llamó a completar los esquemas de vacunación y a aplicarse la dosis de refuerzo (esto último, en aquellos casos en que sea necesario).

El gobernado hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en Casa de Gobierno. Antes, a través de su cuenta de Twitter, había destacado que “el 90 por ciento de los mayores de 18 años ya cuenta con el esquema completo” de vacunación contra el COVID-19.

“Imaginen lo que hubiese sido la provincia de Neuquén si no hubiésemos avanzado con todo este proceso ejemplar de vacunación”, respondió el gobernador a una de las preguntas e hizo ver que “estamos prácticamente con el cien por ciento de circulación de la variante Delta y la curva de contagios no es la de aquellas olas”.

“Neuquén tuvo sólo dos olas”, dijo y recordó que “los indicadores y estimaciones” dan cuenta de que “para este de noviembre, ocho de cada diez neuquinos y neuquinas” (del total de la población) tendrán esquema completo con primera y segunda dosis. En virtud de eso, agradeció “todo el trabajo que están llevando adelante el sistema de Salud y los vacunadores”. “Hay lugares en los cuales simultáneamente se están aplicando primera dosis, segunda dosis y suplemento, así que a estar atentos para acercarse” a los vacunatorios, señaló.

“Tenemos valores de vacunación muy importantes y ya hay cierta construcción de inmunidad, porque si no los contagios serían de otra naturaleza”, sostuvo y subrayó que “hay que tener en cuenta que no terminó y estamos todos llevando adelante un tránsito desde la pandemia a una realidad con endemia, en la cual no habrá de pasar lo que pasó con la circulación del virus”, en aquellas dos olas de contagios.