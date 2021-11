Gutiérrez oxigena su gobierno más cambios en el gabinete

por Alejandro Lopez

Llega De Pedro luego de haber estado en la provincia la semana previa a las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado. Y seguirá viniendo cuantas veces haga falta porque es el hombre asignado para ordenar la tropa en el Frente de Todos y avanzar en el armado de un nuevo espacio político con el cual competirán por la gobernación en el año 2023. Es de esperar que alterne muñeca institucional por las mañanas y rosca política durante el atardecer y la noche capitalina.

Llega De pedro en un momento en el que la familia Rioseco está lanzada en el armado de un espacio político que incluye al Frente de Todos y contempla sumar a referentes de Juntos por el Cambio, sin dejar de mencionar al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ramón y sus hermanos, entienden que hay que ser más generosos en el compartimiento de los espacios y ya tendría el sí de algunos ex funcionarios de Horacio ‘Pechi’ Quiroga.

La propuesta fue vetada por la nueva ola que impone desde Capital Federal el actual Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La diputada provincial, Leticia Esteves, desligó al “larretismo” de cualquier posibilidad de acuerdo con la familia de Cutral Co.

La posición de la joven del PRO obedeció a un pedido formal que le llegó desde Buenos Aires y actuó en consecuencia. Precisamente este es el sector que se muestra mas activo. Trascendió que Larreta en persona trabaja el desembarco de su línea en Neuquén. Ya habría dado el visto bueno para presentar, a la brevedad, la sede provincial desde donde diagrama el desembarco de su candidatura presidencial en toda la provincia.

Se habla de una casona céntrica de muchos años que está siendo reacondicionada para la ocasión. La convocatoria del ‘Negro’ Rioseco hizo que algunos dirigentes de Juntos salieran presurosos a aceptar el convite. Lo que no imaginaban era lo bien que monitorea Larreta el territorio neuquino y la inmediatez con la que actuó para despegar al PRO de cualquier intento societario con el “mandamás” cutralquense.

En el MPN, el encuentro de vicegobernadores y la sesión del Parlamento patagónico, será un momento ideal para mostrar al numero dos de la provincia, Marcos Koopman, haciendo gala de anfitrión y por qué no como serio aspirante a convertirse en gobernador a partir del 10 de diciembre del 2023. Para ello va a tener que trabajar mucho. De él dependerá las chances concretas que tenga para convertirse en sucesor de su actual compadre, el gobernador Omar Gutiérrez. Se lo ve a Koopman más activo en territorio y en los medios. Hizo algunas correcciones en su equipo de asesores y entre los colaboradores que lo asisten en la Legislatura neuquina.

Está lanzado a la cancha, pero hay otros que no le dejan libre el camino. Rolando Figueroa, diputado nacional electo, sigue tejiendo lentamente pueblo por pueblo y paraje por paraje. Con paciencia de orfebre el ex vicegobernador no ha dejado un minuto su estrategia de construcción política para ir por la gobernación en el 2023.

El laboratorio y algo más

Se habla y mucho del armado de un nuevo espacio político que contendría al MPN, pero también a referentes de peso de otras fuerzas opositoras con un numero importante de actuales diputados provinciales. Todo lo que uno observe dentro del MPN tiene olor a Jorge Sapag. Algunos referentes ya lo ven al ex gobernador ocupando la Presidencia del partido. Para ello contaría con el aval de todos los referentes emepenistas. Mientras tanto, el máximo líder de la manada, comenzó a caminar la provincia y mantiene contactos con representantes de todos los sectores políticos, sindicales y sociales de la provincia.

Así como se habla de la postulación de Sapag a la presidencia del partido provincial, también se agita con fuerza los nombres del ex gobernador y el actual intendente capitalino, Mariano Gaido, compartiendo actos proselitistas durante la campaña a gobernador del 2023. Las encuestas mandan y todo puede ser posible a un año del momento en que se tengan que tomar decisiones definitivas.

Omar Novoa

El MPN trabaja, elabora, ensaya y pone a punto. Omar Gutiérrez, en consonancia con los movimientos de Sapag y Gaido; inicia su segunda etapa de gobierno con aires renovados. Anunció el reemplazo, por cuestiones de salud, de las ministras de Turismo, Marisa Focarazzo; y de Educación, Cristina Storioni. En su reemplazo asumirán Sandro Badilla y la actual presidenta del Consejo de Educación, Ruth Flutsch, respectivamente. Pero los cambios no quedan solo ahí y las versiones dan mucha tela para cortar.

Los premiados y castigados

Se menciona al ministro de Deportes, Luis Sánchez, con los días contados. El ex dirigente deportivo no contaría con el aval del mandatario provincial para renovar su confianza. “La relación se desgastó y hubo actitudes del ministro que dejaron muy mal parado al gobernador. También hay situaciones delicadas que están siendo monitoreadas en la administración de la cartera deportiva que hoy preocupan mucho más que el destino final del ministro”, comentó un allegado al gobernador. El tema Sánchez, esta semana fue abordado por Gutiérrez por lo menos con cuatro personas de su confianza en reuniones distintas. La suerte del actual ministro está echada.

A quien también se menciona con la puerta de salida abierta de par en par es al ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez. En el seno del gabinete se lo indica con bajo puntaje como para continuar en el cargo. Y si de calificaciones bajas hablamos debemos detenernos a hablar de la situación en la que se encuentra la ministra de Desarrollo Social, la profesora María Adriana Figueroa. El ex intendente de Piedra del Águila nunca puso hacer pie en la cartera social y también estaría con los días, de permanencia en el puesto, contados. En su reemplazo se mencionan al actual subsecretario del área, Abel Di Luca y a la actual diputada nacional, Alma “Chani” Sapag.

Por las reuniones mantenidas durante esta semana y las conclusiones que trascendieron, Gutiérrez estaría pensando en el desdoblamiento del ministerio de Gobierno y Seguridad, hoy a cargo de Vanina Merlo. Se comenta que Merlo podría hacerse de una nueva cartera provincial que aglutinaría Seguridad y Ciudadanía. Gobierno tomaría el status de ministerio y allí se menciona al actual Secretario de Estado, Osvaldo Llancafilo.

El que diría “no va más” pero sin alejarse de la función publica es el actual secretario de Planificación, Pablo Gutiérrez Colantuono. El hermano del gobernador daría un paso al costado en el cargo, pero mantendría la coordinación de alguna de las direcciones del COPADE. En su reemplazo se menciona a la actual Secretaria Legislativa y ex candidata a diputada nacional por la Lista Azul, María Eugenia Ferraresso.

Todas opciones que comenzaron a barajarse la ultima semana en sintonía con las reuniones que el gobernador encabezaba con sus colaboradores de mayor confianza.

“Ni se imaginan el gabinete que estoy armando. Más de uno se va a sorprender”, le indicó a uno de sus interlocutores la tarde del jueves luego de haberlo tentado con el cargo de uno de los ministerios en juego.

El rugido de Guillermo contra Oscar

En donde la cosa sigue mal es la relación entre los dirigentes de Petroleros Privados y el kirchnerismo neuquino. El secretario general Guillermo Pereyra no disimula su enojo con los senadores Oscar Parrilli Y Silvia Sapag. Los sindica como los impulsores de las trabas que el gremio tiene en el ministerio de Trabajo de nación en el tramite de convalidación del acto eleccionario que dio a Marcelo Rucci como electo Secretario General de los Petroleros.

Desde el sector de Parrilli aseguran que “el senador no tuvo nada que ver con el tema de las objeciones a las elecciones de los petroleros”. “Nosotros tenemos las pruebas de que él anduvo en esa maniobra. Funcionarios del gobierno nacional nos confirmaron su actuación”, exclama Pereyra, con la verba inflada.

Sebastian Fariña Petersen

Las ultimas horas desde el Ministerio de Trabajo o personas ligadas a la cartera laboral nacional aseguraron que el tema ya estaría resuelto. Desde el gremio niegan tal posibilidad, pero no obstante aseguran que las autoridades electas van a asumir el 10 de diciembre en Rincón de los Sauces.

Los petroleros preparan un gran acto de festejo porque será el ultimo día de Pereyra al frente del gremio. Estarán presentes senadores nacionales de distintas provincias y colores políticos variados. También viajarán para la ocasión un grupo de dirigentes de la CGT nacional, encabezado por el Secretario General, Pablo Moyano, y representantes de cámaras empresarias del sector petrolero del orden regional y nacional.

Pereyra llegara a su ultimo día como secretario general con la mira puesta en las personas que él entiende quisieron enlodarle su retirada histórica. “Después del 10 me voy a dedicar a la política y voy a desenmascarar a los que intentaron deslegitimar nuestro trabajo. Parrilli, Silvia Sapag y Rioseco; voy a tener tiempo suficiente para desenmarañarlos y mostrar la verdad de lo mal que procedieron”, comentó el veterano dirigente a este cronista, mientras transita sus últimos días al frente del sindicato más poderoso de la Patagonia.

Muchos frentes abiertos. Dirigentes funcionarios que entran y otros que se retiran. Fracasos, ofensas y decepciones; demasiados condimentos como para imaginar un verano tranquilo sy sin actividad.