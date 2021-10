Hace ocho meses le usurparon la casa y pide a la Justicia que actué inmediatamente

>> Locales

Un vecino de la ciudad de Neuquén denunció, por medio de declaraciones radiales, que una pareja le usurpó su vivienda en San Martín de los Andes en una circunstancia “singular”. “Le pido a la Justicia que me devuelva la casa y desaloje a estas personas”, expresó el propietario de la vivienda.

Los hechos ocurrieron a principios de febrero de este mismo año. La vivienda se trata de un tríplex amueblado que lo usaban tanto para vacacionar como para alquilarlo a turistas.

“Nos enteramos que esa casa había sido alquilada un fin de semana y pensamos que alguien se había hecho de una llave, por eso contraté a un martillero y a un cerrajero”, señaló Ricardo Messineo, propietario de una vivienda en San Martín de los Andes, en diálogo con LU5.

Luego dijo que “el cerrajero se alejó de la vivienda, estaba la puerta abierta, se mete esta pareja, y le dice que son los inquilinos. La casa estaba vacía. En el mismo momento, sugestivamente, cae la Policía, el comisario de la Comisaría 43 dijo que le habían avisado de un robo”.

Messineo relató que el martillero lo puso en contacto con el comisario y le pidió que actúe y saque a la gente de su propiedad dado que los encontró in fraganti. Pero dijo que el comisario se negó a hacerlo porque necesitaba una orden de allanamiento.

“Le dije que era sugestivo que esté ahí, le pedí que los saque, se negó y ahí empezó el drama. El martillero estaba con todo, le mostró el título de propiedad y el informe de dominio. El tipo le dijo que era inquilino, pero no le pedía cosas”, agregó.

Entonces, señaló que el martillero les pidió a los usurpadores que le muestre el contrato de alquiler y quién se lo firmó porque el propietario negaba haber firmado contrato alguno.

“El comisario le dijo al martillero que fuera a la comisaría, al cerrajero que deje como esté y se vaya, pese a que estaba amueblada. Deja la casa sin cerradura y deja a los usurpadores adentro”, aseguró.

Messineo sostuvo que fue a San Martín de los Andes, que se presentó en la Comisaría 43 y pidió hablar con el comisario y que se negó a recibirlo. Entonces fue con la denuncia presentada por el martillero y la filmación de la casa ante la fiscalía. En mayo, presentó una denuncia en Asuntos Internos de la Policía en Neuquén por el desempeño del comisario.

“La gente empieza a pensar cosas, y más en la forma en la que me la usurparon. Si el comisario hubiese llevado a los dos a la comisaria, en última instancia, el martillero le hubiese mostrado la documentación y el usurpador no tenía nada que lo avale como inquilino. Muy parcial y muy sugestivo. ¿Quién lo llamo para que llegue justo cuando estaban usurpando? Nadie lo llamó”, indicó.

“Lamentablemente, la justicia tiene la velocidad de una tortuga. Tienen todo, no sé qué más quieren. Querían la escritura, se la llevé; querían el informe de dominio, se lo llevé; querían la filmación de la casa vacía, y se la llevé. Les pregunté qué más necesitan porque hasta ahora no se han movido. Y lo tienen para desalojarlos y no lo hacen”, relató Ricardo Messineo, propietario de una vivienda en San Martín de los Andes, en diálogo con LU5.

Aseguró que está probado que la casa se compró de forma legítima hace 3 años, escriturada en una escribanía de Cipolletti. “Le pido a la Justicia que me devuelva la casa y desaloje a estas personas”, reiteró el vecino de esta ciudad.