Hasta el 20 de febrero se podrán realizar las inscripciones a nuevos beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez

Hasta este viernes 20 de febrero se podrán realizar las inscripciones a nuevos becarios de las becas estudiantiles provinciales Gregorio Álvarez.

Además, del 23 al 27 de febrero se abrirá una etapa de reincripciones para quienes ya fueron beneficiados con las becas el año pasado.

Se pueden realizar consultas, trámites e inscripciones en los siguientes sitios que el Municipio dispuso para la comunidad:

Secretaría de Cultura: Lunes a viernes de 8 a 14hs. Drury 665

Dirección de Juventud, de Lunes a viernes de 8 a 12hs.Terminal de ómnibus, Villegas 252.

Punto Digital, de lunes a viernes de 15 a 19 hs. Calle Cerro de la Virgen 1846. Cordones del Chapelco.

Delegación de Cordones del Chapelco, martes y jueves de 8 a 13 hs. Av. Los Lagos 1900.