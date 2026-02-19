EducaciónLocales

Hasta el 20 de febrero se podrán realizar las inscripciones a nuevos beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Hasta este viernes 20 de febrero se podrán realizar las inscripciones a nuevos becarios de las becas estudiantiles provinciales Gregorio Álvarez.

Además, del 23 al 27 de febrero se abrirá una etapa de reincripciones para quienes ya fueron beneficiados con las becas el año pasado.

Se pueden realizar consultas, trámites e inscripciones en los siguientes sitios que el Municipio dispuso para la comunidad:

📍Secretaría de Cultura: Lunes a viernes de 8 a 14hs. Drury 665

📍Dirección de Juventud, de Lunes a viernes de 8 a 12hs.Terminal de ómnibus, Villegas 252.

📍Punto Digital, de lunes a viernes de 15 a 19 hs. Calle Cerro de la Virgen 1846. Cordones del Chapelco.

📍Delegación de Cordones del Chapelco, martes y jueves de 8 a 13 hs. Av. Los Lagos 1900.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Ocho personas dieron positivo en controles de alcoholemia del último viernes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Ocho personas dieron positivo en controles de alcoholemia del último viernes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Un nuevo operativo de control de tránsito, realizado el...

Las clases comienzan el 25 de febrero con récord histórico de obras escolares

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El gobernador Rolando Figueroa destacó que por segundo año...

Entregan dispositivos para la toma de asistencia digital en las escuelas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Esta semana se inicia la distribución de equipamiento para...

Cómo será la modalidad de inscripciones de febrero para niveles Inicial, Primario y Secundario

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Es para quienes no hicieron su matriculación en el...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640