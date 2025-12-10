Hasta el 22 de diciembre estará abierta la convocatoria para el programa Calle Cultural

La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes anuncia la apertura de la convocatoria para el Programa Calle Cultural, destinado a artistas callejeros que deseen realizar intervenciones en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad durante enero y febrero de 2026.

Calle Cultural es una propuesta que busca fortalecer la presencia del arte en la vía pública, generando actividades culturales gratuitas para las y los vecinos. Las presentaciones serán a la gorra, respetando la modalidad propia del arte callejero.

En el marco de este programa la Secretaría de Cultura otorgará a cada artista o grupo un incentivo económico de gorra, destinado a acompañar y reconocer el trabajo artístico, además de lo que el público aporte voluntariamente.

La convocatoria está dirigida a músicos callejeros, artistas circenses, malabaristas, bailarines, actores, titiriteros, performers y otras disciplinas que puedan desarrollarse en el espacio público.

Las y los artistas interesados podrán enviar sus propuestas hasta el 22 de diciembre de 2025 al correo: teatrosanjosesmandes@gmail.com

Consultas por WhatsApp al: +54 9 2972 53-7772

Calle Cultural busca descentralizar la oferta cultural, promover la circulación del arte callejero y fortalecer los vínculos comunitarios a través de expresiones artísticas accesibles, abiertas y participativas.