Hasta el 31 de octubre está vigente el programa de recupero de deudas municipales

La Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio recuerda que el próximo 31 de octubre vence el plazo dispuesto por Ordenanza del Programa de recupero de deudas municipales con importantes quitas de intereses.

La norma, que entró en vigencia el pasado 1 de septiembre, establece que todos los contribuyentes, en todos los tributos municipales, tendrán acceso a un plan de pago con quita de interés de entre el 50% y el 70%, disponiendo si es un solo pago o en tres cuotas. La decisión incluye un beneficio específico sobre los topes de montos para quienes tienen licencia comercial.

El secretario de Economía y Hacienda, Matías Consoli, recordó que la medida se inscribe en una política de estímulos y alivio tributario destinada a pequeños y medianos contribuyentes, excluyendo a grandes deudores para evitar un uso especulativo del beneficio. Además, destacó que esta herramienta busca preservar el empleo formal y sostener la economía local en un contexto de baja en la actividad turística.