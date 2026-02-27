Hasta el lunes 2 de marzo se realizan inscripciones en el Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos

Los/as invitamos a formar parte del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa impulsada de forma conjunta entre Pan American Energy (PAE) y la Secretaría de Deportes perteneciente al Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Mediante esta propuesta de formación integral y acompañamiento, buscamos potenciar la función deportiva y social de los clubes, fortaleciendo su influencia en la calidad de vida de las y los neuquinos.



Si tu club está interesado en participar, inscribite completando este formulario.



Conocé más del Programa en el siguiente documento.

Para más información o consultas, podés escribirnos a pica.clubes@gmail.com