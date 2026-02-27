Actualidad

Hasta el lunes 2 de marzo se realizan inscripciones en el Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Los/as invitamos a formar parte del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa impulsada de forma conjunta entre Pan American Energy (PAE) y la Secretaría de Deportes perteneciente al Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Mediante esta propuesta de formación integral y acompañamiento, buscamos potenciar la función deportiva y social de los clubes, fortaleciendo su influencia en la calidad de vida de las y los neuquinos. 

Si tu club está interesado en participar, inscribite completando este formulario.

Conocé más del Programa en el siguiente documento

Para más información o consultas, podés escribirnos a pica.clubes@gmail.com

Acuerdo con ANSES: “Para Neuquén significa un paso muy importante”
Actualizan las tarifas del estacionamiento medido: conocé los nuevos valores a partir del 1° de marzo

