Impugnan la licitación del Cerro Chapelco

Plumas Verdes S.A. y Santiago Casanova presentaron las impugnaciones contra la preadjudicación del cerro Chapelco a la empresa Don Otto. Entre las denuncias, indican y afirman la falta de transparencia y trato desigual.

La licitación para la concesión del Centro de Esquí Cerro Chapelco entró en una fase de alta tensión luego de que se presentaran, al menos, dos impugnaciones formales al dictamen de preadjudicación que favorece a la firma Transportes Don Otto S.A. Las observaciones fueron presentadas por Plumas Verdes S.A. y por Santiago Casanova, quienes reclaman una revisión profunda del proceso por presuntas irregularidades técnicas, administrativas y legales.

Santiago Casanova, uno de los oferentes, indicó en los estudios de Cadena Sur que «el pliego marca las reglas de como va a ser el juego. Además en el mismo pliego se explica cómo se van a calificar las ofertas, es un marco legal, hay comisiones que evalúan el cadaproceso y nada se mostró» y agregó errores en el proceso «errores hubieron muchos, nuestras ofertas no fueron comparadas con la de Trapa. los resultados no fueron mostrados y como nunca les daba como ganador Trapa, buscarnos dejarnos afuera y desestimaron nuestras ofertas» indicó Casanova.

«La forma de dejarnos afuera fue deshonesta»

En cuanto a la elección de la preadjudicación a Don Otto indicó «como nunca les daba como ganador Trapa se dijeron «¿como lo damos como ganador a Trapa?», bueno directamente desestimaron las ofertas de Plumas Verdes y la nuestra dejando solo un competidor. La forma en la que nos sacan afuera, es por un anexo donde hacemos sugerencias, que no se compara una oferta con la otra» expresó Casanova.

Sólo uno en camino

Casanova indicó que analizó de forma personal las ofertas e inversiones que proponían en la licitación las empresas que competían y la empresa preadjudicada «quedó Don Otto primero y es el que menos canon da a la provincia, menos inversión ofrece, tanto plumas Verdes como nosotros ofrecemos más que Trapa. Además hay cuestiones obligatorias como el Master plan que Trapa no lo presenta y era obligatorio, también daban puntaje por eso y nosotros sí lo presentamos, las otras empresas que competían también, hasta acá ha sido todo muy desprolijo» y agregó «Trapa no abre pistas, no amplia el volumen de esquiadores, en cuanto a las sillas lo único que hace es cambiar la telecabina y la silla Graeff. Se decía desde el día uno que ésta empresa iba a ganar» manifestó Casanova.

«No puede ser tan impune todo»

«Estamos hablando del futuro de an Martín de los Andes y esto no se puede tomar así a la ligera. Nadie conoce las diferentes ofertas, la comunidad debe saber como es el proceso. Acá el proceso fue una chanchada así que nosotros impuganmos pedimos que se revea porque en orden de mérito somo la mejor oferta, así que imaginen nuestro disgusto porque hemos trabajamos, no teníamos ningún punto flaco y lo que se dice que se han tardado en estas decisiones es porque no sabían como corrernos y sacarnos de en medio» expresó,

Además Casanova se refirió al inventario del cerro » hay aclaraciones que hicimos en cuanto al inventario por ejemplo, dice que hay 4 pisa pistas y cuando hicimos el recorrido esos pisa pistas no estaban, vos cuando dejes la concesión tenes que entregar todo lo que incluía el inventario y eso lo aclaramos, al igual que el tema de tierras, por ejemplo hay dos torres de la telecabina posicionadas arriba de las tierras del concesionario anterior, si llegan a haber temas legales no deberían ser problemas nuestros sino de provincia que debería arreglar de antemano, bueno con todas estas cosas que advertimos, nos dejan afuera, algo completamente desleal. En Neuquén el día de apertura de sobres me quedó grabado lo que dijo el gobernador «vamos a hacer lo más conveniente para San Martín de los Andes» la verdad quisiera saber quien decide que es lo mejor, por eso llamo a los ciudadanos, a las Cámaras y que muestren que es lo que más conviene. Nadie ha visto nada, sólo un acta que dice que los únicos que están en condiciones de empezar la temporada es la oferta de Don Otto. La impugnación que ponemos es darle también una salida a la provincia y que opere esta temporada Neuquén Tur ya que puso todo en funcionamiento y que se espere a resolver esto como corresponde» expresó Santiago.

Ofertas sobrevaluadas

«Trapa puso la silla en veintinueve millones y cuesta veinte. Nosotros la tenemos en diecisiete. Plumas Verdes la tiene igual que nosotros al lado y Trapa la puso casi en treinta millones. Lo mismo pasa con los pisapistas. Claro, en un millón doscientos mil dólares y los demás en quinientos mil dólares. Un pisapista sale cuatrocientos treinta y cuatro mil dólares y Trapa lo puso en un millón. Y todos piden precios en los mismos lugares. Los proveedores de estas cosas son muy poquitos, no hay mucha oferta como paraque hayan muchos precios. Hay sobreprecio, exactamente» expresó Casanova y agregó en cuanto a la impugnación»ahora todo está corriendo por el camino administrativo, digamos, que es que es la provincia. Eh veremos qué hace, después queda también este camino judicial, que también se va a decidir y si hay que seguirlo, se va a seguir. También hay una una cautelar metida antes de que se abran la licitación, que fue puesta por el concesionario anterior, diciendo que esta concesión estaba dirigida, no le dieron cabida ni razón, porque dijeron que no tenían pruebas para comprobarlo, y bueno, en este momento las pruebas son estas. Están apareciendo las pruebas y se termina dando todo exactamente. Se termina dando lo que la concesión anterior ya preveía. Yo creo que no se imaginaron que iban a haber siete ofertantes y que iban a venir este ofertas serias y gente que sabía del tema» expresó Santiago.

«Por abajo de la mesa es muy doloroso. Cinco nombres firmaron la perjudicación, dentro de los cinco que firmaron no hay ninguno de San Martín de los Andes, ningún experto en montaña, ninguno esquía, ninguno experto en en montaña y creo que es una decisión muy importante no es una decisión solo de Chapelco es una decisión de San Martín de los Andes y es el futuro de los próximos treinta años. O sea. Nada más ni nada menos. Muy importante, y ahora son seis las empresas que impugnan la elección de la familia Trapa como nuevos preadjudicados de la licitación del Cerro Chapelco» finalizó.

Fuente: Cadena Sur