Impulsan una tasa de pernocte al turista por el aumento de los servicios municipales en temporada

La tasa de pernocte se destinará a cubrir los servicios públicos individualizados que se ofrecen a los contribuyentes y turistas. La tasa será recaudada por todos los establecimientos hoteleros y alojamientos en todas las categorías.

El proyecto fue presentado por el bloque del Frente de Todos y tendría el aval del intendente Carlos Saloniti. En diálogo con la Concejal Fernanda González expresó «esta tasa de pernocte que estamos impulsando, tiene que ver con que con la llegada de los turistas aumenta significativamente los servicios que la municipalidad brinda como por ejemplo el de recolección y disposición de residuos domiciliarios y comerciales, suministro y mantenimiento alumbrado público, conservación y mantenimiento de riego, limpieza de calles, enripiados, plazas, concretamente el mantenimiento del espacio público. Por esta situación, hay en épocas de temporada turística, no alta, sino en temporada turística, donde todo aumenta en un promedio de 19,35%, por lo tanto, estas son estimaciones que nos pasa la Secretaría de Gobierno. Cuánto aumenta el volumen de residuos en nuestra localidad, nosotros entendemos que hay que equilibrar esa balanza para el municipio porque los vecinos y las vecinas de San Martín de los Andes pagan, pagamos el TCI y en temporada turística, no solo no es suficiente, sino que se ve un poco, exigido el servicio para la municipalidad. Hay muchos números para darte, pero son muy complejos» expresó la concejal.

¿Quienes estarían exceptuados de pagar la tasa de Pernocte?

La Ordenanza cuenta también con un ítem de quiénes estarían exceptuados de pagar este impuesto «los residentes de San Martín de los Andes, por supuesto no pagarían, los menores de cuatro años, los deportistas menores de dieciocho años que vengan a nuestra localidad para eventos deportivos. Además se analizó que hayan descuentos a jubilados, pensionados, y residentes en los departamentos Huiliches y los Lagos, a niños y niñas entre cuatro y doce años» indicó González.

¿A qué alojamientos alcanzaría esta tasa municipal?

A todos los alojamientos expresó la concejal «en otras localidades turísticas de nuestro país y del mundo se han implementado tasas similares a la que nosotros estamos proponiendo. Por eso nosotros decimos de crear una tasa de pernocte, que alcance a todos los alojamientos de San Martín de los Andes en todas sus categorías. En general, desde Campings, a hoteles cinco estrellas o de alta categoría, y que sea recaudado desde los diferentes establecimientos hoteleros y alojamientos, porque es ahí donde donde debemos centrarnos para que el turista, pague esta tasa. Obviamente, que los establecimientos, que son los que van a a hacer el cobro de la tasa de pernocte a los visitantes y turistas, por supuesto, están exentos de que este ingreso a sus cajas, no les genere más volumen en sus propios impuestos, como AFIP, ingreso brutos, etcétera. La idea es que con esto se pueda equilibrar el costo que tienen los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes cuando pagan el TCI, y que en temporada alta de turismo se incrementa el trabajo soberanamente, con lo cual esto ayudaría a mejorar el servicio, porque habrían otras posibilidades financieras» remarcó la concejal González.

Por el momento el proyecto aún está abierto a modificaciones, y luego junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica de la ciudad, se analizará para discutirlo en su totalidad y luego lo discutirán con el resto de los bloques y el ejecutivo para que esté vigente en próximas temporadas.