Incendio controlado en Lago Hermoso

Según informaron desde el Parque Nacional Lanín el fuego afectó este domingo 1,3 Hectáreas en Lago Hermoso.

En el lugar continuaran trabajando birgadistas del ICE Zona Central Sur, abocado a tareas de enfriamiento, con el objetivo de eliminar puntos caliente, evitar reactivaciones y avanzar hacia la extinción total.

Durante el operativo se despacharon dos móviles del ICE Zona Sur, con dos cuadrillas de brigadistas forestales, el Jefe de Guardaparques Nacionales de la Zona Sur, una camioneta 4×4 y el camión URO.

De manera simultánea, se auto convocaron y articularon distintos organismos que se sumaron a las tareas de combate y apoyo: Bomberos Voluntarios Meliquina, San Martín de Los Andes, Bomberos de Villa la Angostura, Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, un equipo de drones de la Secretaría de riesgos y Emergencias de Neuquén, un móvil de Gendarmería Nacional, dos móviles policiales y personal de la Estancia.

Fotos: ICE ZONA SUR