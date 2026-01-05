RegionalesSequía

Incendio controlado en Lago Hermoso

Por: Lacar Digital

Fecha:

Según informaron desde el Parque Nacional Lanín el fuego afectó este domingo 1,3 Hectáreas en Lago Hermoso.

En el lugar continuaran trabajando birgadistas del ICE Zona Central Sur, abocado a tareas de enfriamiento, con el objetivo de eliminar puntos caliente, evitar reactivaciones y avanzar hacia la extinción total.

Durante el operativo se despacharon dos móviles del ICE Zona Sur, con dos cuadrillas de brigadistas forestales, el Jefe de Guardaparques Nacionales de la Zona Sur, una camioneta 4×4 y el camión URO.

De manera simultánea, se auto convocaron y articularon distintos organismos que se sumaron a las tareas de combate y apoyo: Bomberos Voluntarios Meliquina, San Martín de Los Andes, Bomberos de Villa la Angostura, Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, un equipo de drones de la Secretaría de riesgos y Emergencias de Neuquén, un móvil de Gendarmería Nacional, dos móviles policiales y personal de la Estancia.

Fotos: ICE ZONA SUR

Lacar Digital
Lacar Digital
Artículo anterior
Qué pasó en la fiesta Cherry: la organización explicó lo ocurrido a través de un comunicado
Artículo siguiente
Tragedia en el Lago Meliquina: un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente y su hijo fue rescatado

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Presunta cocaína adulterada: hallan un remedio veterinario en una de las muestras

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
En el marco de la investigación iniciada por el...

En dos años de gestión, Figueroa redujo la deuda provincial en un 36%

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Además, la provincia mantiene una buena calificación crediticia. Pagó...

Neuquén refuerza operativos de seguridad en puntos turísticos y rutas durante la temporada de verano

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El despliegue articulará tareas de prevención, control y asistencia,...

Por las auditorias médicas, hubo un gran descenso en el ausentismo docente

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las variantes en el sistema se reflejaron con mayor...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640