Incendio en Aluminé

El fuego se había acercado al CPEM 93, de paraje Ruca Choroi. «Si los días siguen así, no sé cuándo lo vamos a poder contener», explicaron.

Los incendios en Aluminé, centro de la provincia de Neuquén, siguen fuera de control. Tras más de 40 horas de haberse reportado los primeros focos, los brigadistas aún no lo pueden contener y este lunes se informó un bombero herido. «Si los días siguen así, no sé cuándo lo vamos a poder contener. Porque el tiempo no ayuda. Mucho viento, mucho calor y el fuego tiene comportamiento extremo» aseguró a medios neuquinos Norberto Oscares, Director de Defensa Civil de Junín de los Andes, quien es parte del operativo.

El principal incendio avanza y ya ocupó más de 450 hectáreas. «Hacia el oeste tendríamos Parques Nacionales, y después atrás ya estaría Chile. Si te venís para el Este ya hay un campo vecino, una estancia privado. Hacia el sur, hay veranadores que suben en este época y mucha gente de las comunidad con sus animales. Y el norte, tenés una parte hacia campos privados», detalló Ocares.

«Los vientos vienen del oeste y siempre busca al sur y este. Hoy había más de 130 y después a las 17 se desató otro incendio en la zona de Ruca Choroi y nos tuvimos que dividir», aseguró.

Por su parte, durante la tarde de este lunes un nuevo incendio se produjo en una zona de difícil acceso, a la que no pueden llegar los camiones para poder evacuarlo y que se encuentra en cercanías al CPEM 93 del mencionado paraje. Según informó el bombero voluntario Diego Zamorano, en diálogo con LM Neuquén, allí trabaja personal de Parques Nacionales, del Plan de Manejo de Fuego y bomberos voluntarios.

Incendio en Ruca Choroi

El Parque Nacional Lanín informa que en horas de la tarde la Radio Estación recibió un aviso sobre un incendio en Ruca Choroi, Zona Norte del PN Lanín.

En el lugar estan trabajando una cuadrilla ICE Alumine, una cuadrilla Junin de los Andes y se despacho una cuadrilla desde ICE San Martín de los Andes con 5 brigadistas cada una. Ya esta en la zona el helicóptero hidrante del Sistema Nacional de Manejo de Fuego.

También están trabajando en el lugar Guardaparque de la zona, Bomberos Voluntarios Aluminé, Sistema Provincial de Manejo de Fuego.

El incendio es un bosque nativo de Araucarias y Ñires. Todavía se esta evaluando las dimensiones del mismo.

Ampliaremos la información según el avance de la situación