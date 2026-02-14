Locales

Incendio en el barrio Los Riscos dejó una vivienda completamente destruida

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

A las 00:01 de hoy, viernes 13 de febrero, se convocó a personal de ambas dependencias por un incendio de vivienda en el barrio Los Riscos, ubicado a 6 kilómetros del centro de nuestra ciudad.

Al arribar las primeras dotaciones al lugar, se constató que se trataba de una vivienda de aproximadamente 120 metros cuadrados, construida en madera, que presentaba fuego generalizado en toda su estructura.

Las primeras tareas realizadas por el personal de bomberos se centraron en disminuir la intensidad de las llamas y evitar la propagación del fuego hacia viviendas linderas y la vegetación circundante.

Luego de aproximadamente dos horas y media de intenso trabajo, el incendio fue declarado extinguido.

Al momento del siniestro no se encontraban ocupantes en la vivienda. Las causas que originaron el fuego son materia de investigación.

Del operativo participaron cuatro dotaciones de bomberos, personal del SIEN y Protección Civil.

