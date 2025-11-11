Incorporan 22 médicas y médicos al Sistema Público de Salud

A través de un decreto, se autorizaron designaciones de profesionales para las Regiones Sanitarias Confluencia, Vaca Muerta, del Pehuén, de los Lagos del Sur y de la Comarca.



El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que autoriza el pase a planta permanente de 22 médicos y médicas de distintos hospitales y centros de salud de la provincia. Se trata de puestos de médico clínico, general, nefrólogo, otorrinolaringólogo, traumatólogo, psicólogo, urólogo, entre otros. Dichos pases se darán en las Regiones Sanitarias de Confluencia, Vaca Muerta, del Pehuén, de los Lagos del Sur y de la Comarca a fin de seguir fortaleciendo el Sistema Público de Salud.

Las y los profesionales designados fueron seleccionados mediante procesos de evaluación externa que incluyeron entrevistas y análisis de antecedentes laborales y académicos, cumpliendo con el perfil requerido para cada puesto.

Los nombramientos se dan como parte de la política que busca fortalecer la radicación y retención de profesionales y acompañar así el crecimiento de los servicios públicos de salud en todo el territorio provincial.

A través de la norma legal se designa un puesto de médico clínico para la planta funcional del Centro de Salud Sapere «Lic. Luis Ochoa», dependiente de la Región Sanitaria Confluencia; dos puestos de médico nefrólogo y otro de médico otorrinolaringólogo para la planta funcional del Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón; y un puesto de médico clínico para la planta funcional del Hospital Plottier “Dr. Alberto Herrera”, dependiente de la Región Sanitaria Confluencia.

También un puesto de médico general para la planta funcional del Centro de Salud Confluencia «Armando Cala Lessina», dependiente de la Región Sanitaria Confluencia; un puesto de médico general para la planta funcional del Hospital San Patricio del Chañar “Dra. Alicia Cruz”, dependiente de la Región Sanitaria Vaca Muerta; y un puesto de médico general para la planta funcional del Hospital Aluminé, dependiente de la Región Sanitaria del Pehuén.

Además, un puesto de médico pediatra para la planta funcional del Hospital San Martín de los Andes “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente de la Región Sanitaria de los Lagos del Sur; y un puesto de médico urólogo, otro de médico especialista en diagnóstico por imágenes, otro de médico anestesista, otro de médico tocoginecólogo, otro de médico psiquiatra, y otro de médico urólogo para la planta funcional del Hospital Cutral Co-Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú”, dependiente de la Región Sanitaria de la Comarca; entre otros.