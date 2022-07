Indignación de una mamá: “el abusador de mi hijo anda en el centro como si nada”

>> Policiales

La madre del menor indicó a Lacar Digital que en el día de ayer, vio al abusador de su hijo caminando por San Martín de los Andes «como si nada hubiera pasado». Por su parte, el Fiscal Fernando Rubio expresó a este medio que desde hace unas horas, el acusado tiene arresto excepcional.

En diálogo con Lacar Digital, la madre del menor abusado expresó su bronca al encontrarse al acusado caminando por la subida de Los Andes en el día de ayer «estoy desesperada, indignada, la justicia me miente todo el tiempo. Ayer me crucé con esta lacra, con el padre y el hermano matándose de risa y paseando en el centro como si nada hubiera pasado. Yo quiero que la justicia haga algo, que los jueces actúen, que se haga justicia» y agregó «no quiero llegar a lincharlo, no me quiero ensuciar las manos, cuando esa lacra debería estar preso, debería estar pagando por lo que hizo. Nos dijeron que estaba con custodia, pero estaba con rondines, que se hacen si hay móviles. Estoy dolida, estoy mal y trato de mantenerme fuerte por mis hijos, quiero justicia para mi hijo» relató conmocionada la madre del menor.

Por otro lado, desde la Fiscalía, el Fiscal Fernando Rubio indicó a este diario «nosotros pedimos el arresto excepcional de este menor, el Dr. Bagnat lo concedió por el término de 30 días, pero la defensa solicitó la revisión de esta medida, así que tenemos 3 días para ver ésta revisión. Además al menor hay que trasladarlo a Neuquén Capital para internarlo, el Dr. pidió hasta que no se revise la medida no se vaya de San Martín, así que hoy esta con custodia en la casa del padre» y agregó «Por otro lado me estoy enterando que ayer por la tarde luego de la audiencia, hubo un altercado entre las familias, así que ahora me informaré de qué fue lo que sucedió, aparentemente fueron daños o amenazas» finalizó el Fiscal Fernando Rubio.

Según consta en la denuncia, el acusado, habría abusado sexualmente de su primo de 10 años, el día sábado en una vivienda de Chacra 4.