INICIO DE CLASES: La propuesta del gobierno provincial que rechazaría ATEN en la asamblea de hoy

>> Educación

Desde el departamento de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) se indicó que ante la propuesta presentada por el gobierno provincial, en principio la respuesta sería negativa aunque indicaron que se realizará una asamblea a las 18hs para que los y las docentes de toda la provincia decidan al respecto.

Desde ATEN se indicó:

«Hasta aquí y luego de cuatro encuentros con los funcionarios provinciales, la propuesta que el gobierno ha presentado en el día de hoy consiste en lo siguiente:

1) A partir del 1 de marzo hasta julio:

• 10% incremento Valor Punto y los adicionales Art. 5to. Dto 335/16 y Adicional Remunerativo Bonificable Dto 233/15.

• Suma fija no remunerativa de $ 3060 en concepto de Conectividad.

• Incremento del artículo 6to Dto 335/16 de $1000 de bolsillo (Docentes Iniciales).

2) En agosto 2021 habrá mesa nueva mesa para tratar la recomposición del segundo semestre.

3) Una suma fija no remunerativa no bonificable por única vez de $ 5000 por agente, y proporcional a las horas cátedra.

No incluye ninguna suma Nacional que pueda surgir de la Paritaria Nacional, lo que se sumará automáticamente a los haberes una vez confirmado.

Se establece una limitación para aquellos docentes de Riesgo a tomar suplencias que requieran presencialidad.

Nuestra postura con relación a esta propuesta:

1) Es insuficiente, en cantidad y en calidad.

2) El salario inicial no llega a los $46 mil que sería el equivalente a la relación que había con el salario inicial nacional en Enero 2020.

3) La compensación por Conectividad no es remunerativa por lo tanto no la perciben los crxs jubilados.

4) En términos porcentuales resulta insuficiente a los fines de compensar la pérdida de salario sufrida durante el 2020.

5) NO CONTEMPLA LA REAPERTURA DE ESCUELAS CABECERA Y ASAMBLEAS DE MEDIA Y SUPERIOR.

6) NO aceptamos limitaciones para el acceso al trabajo para los crxs de riesgo»