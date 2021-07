Inicio de temporada protagonizado por accidentes y siniestros

Un auto incendiado y varios despistes para arrancar la temporada de invierno en la región. Como cada año la nieve y el hielo son protagonistas también de incidentes en la región.

La mayoría de los siniestros ocurrió en la ruta de Siete Lagos, producidos por la nieve. El auto incendio, perteneciente a una familia de Cipolletti, sufrió un problema eléctrico.

En el camino a Chapelco también hubo inconvenientes leves para vehículos que intentaron subir en las primeras horas del día. Según informó el comisario Guillermo Alfaro, hubo más de 15 siniestros durante este viernes. En su mayoría, fueron despistes que causó la nieve que había sobre el asfalto, potenciado con la imprudencia de algunos conductores. Si bien hubo daños materiales importantes, no hubo personas lesionadas.

Según fuentes policiales consultadas por La Angostura Digital, el vehículo era un Peugeot 408 en el que viajaba tres personas, oriundas de Cipolletti, que se dirigían a Villa Traful. A la altura de la piedra del Bellaco, “unos metros antes, venían subiendo y sintieron un olor a humo en el interior del vehículo, detuvieron la marcha y cada vez salía más humo del motor”.En ese momento, decidieron sacar todas las pertenencias del auto “y el auto se prendió fuego enseguida. Aparentemente fue un problema eléctrico”. Dijeron que el seguro del auto se encargaría de la situación.

Por otro lado, el chofer de un camión, que transportaba combustibles a Villa La Angostura, perdió el control por causas que se desconocen, en la ruta nacional 40, a la altura de la curva del barrio privado Cumelén. El camión de YPF quedó atravesado sobre la ruta un par de minutos hasta que personal de la empresa Coarco lo retiró del asfalto. Los daños fueron solo materiales y el hombre pudo continuar su marcha.

Alfaro comunicó además que el conductor de una camioneta que circulaba por la ruta nacional 40, se despistó y volcó. Detalló que el hecho vial ocurrió este viernes en la ruta nacional 40, en la subida de la Lechuza, en el sector donde está la estación transformadora del EPEN, saliendo del brazo Huemul, en el tramo entre Villa La Angostura y Bariloche.

El conductor, de unos 50 años, oriundo de Dina Huapi, perdió el control de la camioneta y volcó, pero no sufrió lesiones. Personal del destacamento Nahuel Huapi lo asistió. El comisario explicó que el personal colaboró para dar vuelta el vehículo y ponerlo sobre sus cuatro ruedas.

Ante estos hechos, Alfaro recordó que las malas condiciones climáticas van a perdurar hasta el domingo. “Por eso, hay que recalcarle al turista, a los residentes, que transiten con precaución. El exceso de velocidad es notable”, pidió.

“La mayoría de los hechos se produce pura y exclusivamente por exceso de velocidad, más allá de que las condiciones climáticas no acompañen”, observó Alfaro. “No hay mantenimiento en las rutas que alcance si la gente es imprudente no sabe manejar con estas condiciones y el exceso de velocidad y, a veces, el mal estado de los vehículos, sus cubiertas no son aptas para el hielo y la nieve y generan estas situaciones”, aseguró.