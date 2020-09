Inminente debate en el Concejo Deliberante por el aumento en el transporte urbano

>> Economía, Locales, Sociedad

El debate por el aumento en el precio del colectivo ya está sobre la mesa, cada bloque tiene su punto de vista y opinión. Una contadora analiza el proyecto y los usuarios hacen cuentas para ver cuánto van a gastar por mes para ir a trabajar.

Martín Rodríguez, concejal del Frente de Todos, aunque todavía no leyó el proyecto fue contundente y expresó “es inadmisible un aumento de ese porcentaje”.

Mientras tanto el Sub Secretario de Transporte, Eduardo Muñoz, en conversación con Lacar Digital, aseguró: “El Concejo Deliberante tiene una profesional ya contratada para que ayude en esta cuestión” y agregó: “Nosotros tenemos que buscar la mejor opción para lograr un equilibrio para la empresa y el público que utiliza el transporte urbano”.

Por otra parte manifestó que “lamentablemente desde 2018 no se han actualizado las tarifas y la inflación llego a un 214%. No se hicieron los ajustes periódicos y, encima ahora en medio de la pandemia, nos toca hacer este ajuste en una situación que no da para más”.

Entre los reclamos que más resuenan entre los usuarios está la falta de frecuencias disponibles y la ausencia de tarifas por tramo, por lo que se abona lo mismo viajes a donde viajes.

En este sentido, Muñoz afirmó que “tienen que volver más frecuencias, claramente no se puede estar con tan pocas. Sabemos que puede pasar que no estén todas las que deberían pero en los horarios picos estarán las que correspondan”.

Un empleado de comercio gana entre 35 mil y 45 mil pesos por mes. Por lo general trabajo 8 horas, 6 días a la semana en horario cortado. Es decir, que con el nuevo valor del boleto de colectivo, que sería de $60.39, tendría un gasto mensual de $5797,44.

Mercedes Tulián, concejal de Juntos por el Cambio, expresó: “Desde ya creo que hoy es muy difícil medir la capacidad del bolsillo del vecino”.

La empresa había pedido que el boleto pasara a costar $50 pero en el proyecto presentado por el ejecutivo el valor propuesto es mayor.

“El aumento de $50 a $60 se basa en varios factores que expone el ejecutivo en función de los números que le envía la empresa. En un mes la variable de aumento (de $10) se da por el aumento de combustible, neumáticos, mantenimiento y sueldos”, detalló.

La concejal aseguró a Lacar Digital que “esto nos lleva a trabajar en una revisión y estudio completo y complejo de lo propuesto en conjunto con la contadora contratada especialmente para analizar este aumento”.

Cada aumento es un tema sensible para la población y esto se agudiza en un contexto económico como el actual, en el que, producto de la pandemia, cientos de trabajadores ven afectados sus ingresos.

“Cuando hablo de complejo”, aclaró Tulián, “hago referencia justo a lo sensible que es el tema del aumento de cualquier tarifa en tiempos de pandemia. Entiendo que la empresa debe sostenerse y sostener el servicio pero también entiendo que para los usuarios este valor es alto ya que también están atravesando dificultades económicas y no pueden prescindir del uso del transporte para ir trabajar, hacer trámites, etc”.

Entre las opciones que se barajan existe la posibilidad de que se proponga un aumento escalonado del servicio y, de esta manera, el esquema se completaría en etapas.

La concejal del Frente de Todos, Fernanda González, dijo a este diario “sin dudas es un valor que el común de los vecinos no podrían afrontar, más aún en estas épocas, así que habrá que analizar luego del informe de la auditora y buscar una tarifa acorde a la realidad de las posibilidades y el bolsillo de nuestra gente”.

“Habrá mucho debate en el medio”, afirmó.