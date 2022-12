Inseguridad: «Robos, falta de control y desidia»

Por estas horas y cada vez más elocuente, vecinos y vecinas de distintas zonas de San Martín y Junín de los Andes se manifiestan en redes sociales o enviando notas que parecen no tener respuestas a corto plazo. La inseguridad y la «inacción» de autoridades municipales o policiales lleva a los distintos barrios alejados de la zona urbana a expresarse con bronca a través de las redes.

«Vecinos de Villa Río Quilquihue indignados ante la falta de acción de las autoridades luego de una sucesión de robos en la zona donde quedó expuesta la desidia y estado total de abandono de un barrio ignorado por el gobierno de Junín de los Andes» explicaba una publicación en Fm del Lago.

«Tal es así que luego de dos robos en menos de 12 hs. a una misma vivienda, los damnificados tuvieron que buscar a los policías al destacamento y ante la carencia de móvil policial, llevarlos al lugar del hecho, para luego poder hacer la denuncia correspondiente a la Comisaría 23 de San Martín de los Andes» indicó.

No hay móviles policiales? no hay combustible? no hay coordinación?