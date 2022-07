Inseguridad: vecinos convocan a una marcha para exigir seguridad y justicia

>> Locales, Sociedad

La Convocatoria la realizan vecinos y comerciantes de San Martín de los Andes. Solicitan a los vecinos que acompañen el día viernes a marchar desde Fiscalía hasta el municipio.

A través de una carta, los vecinos autoconvocados de San Martín de los Andes, invitan a la comunidad a sumarse a la marcha por seguridad y justicia.

La Carta:

Sr. intendente de la ciudad de San Martín del la Andes

Sres. Concejales

Sr. juez y demás jueces de la fiscalía de San Martín de los andes

Integrantes gubernamentales y funcionarios públicos del Municipio de San Martín de los Andes:

Nos dirigimos a ustedes como ciudadanos responsables, comprometidos y sobre todo partícipes activos de esta ciudad en la que vivimos y a la que vimos crecer con sus ventajas y desventajas.

Lejos quedó el término «Aldea de montaña» que tanto disfrutábamos y que sabemos dejó de serlo dado su crecimiento.

No son tiempos de silencios ni especulaciones. En nuestro sistema democrático el actuar con responsabilidad es para todos y en especial para ustedes que han elegido libremente y eligen cada día ser funcionarios públicos. Siendo, entre otras cosas, pilares principales para mantener la paz social, les recordamos que representan a los ciudadanos. Hace ya un tiempo que estos pilares no existen, ni la paz social, ni el respeto a los derechos de los ciudadanos de bien; por el contrario, las pruebas demuestran que la justicia no funciona y la ciudad es tierra de nadie.

Destrozos a locales, robos a mano armada en casa particulares, en la vía pública y con heridos de bala trasladados al hospital, violaciones con violadores libres, abusos sexuales a menores, robos de ruedas a autos, entraderas, pedradas, vandalismo y droga, mucha droga. Víctimas de la delincuencia que reina en las calles de día y de noche y delincuentes con causas que a las 48 hs están libres nuevamente, solo por citar algo, es lo que sucede hoy en San Martín y ante todo estos hechos NO HAY RESPUESTAS.

Creemos, y cada día con el devenir de los hechos estamos más convencidos, que no están a la altura de las circunstancias en sus roles de funcionarios públicos, que están vulnerando los derechos de las víctimas que no encuentran consuelo ni soluciones, y que a pesar de las reuniones, reclamos realizados por las vías jerárquicas correspondientes y con todo tipo de autoridades y comisiones, la situación lejos de mejorar se agudiza.

Poder Judicial ausente, escasísimos recursos humanos y materiales, nula o mala gestión en cada uno de los ámbitos con contradicciones entre Uds. y pasándose la pelota unos a otros, dejan así nuevamente solas a las víctimas, sin asistencia, cuidado y contención.

Escuchar en los medios a quienes nos tienen que “cuidar”, relatando fantasías que nada tienen que ver con la realidad y adjudicándole en un punto el tema a los vecinos, es ofensivo. La inseguridad no se soluciona con buena predisposición e ideas a plasmar con suerte en algún momento….

Seguimos como ciudadanos sin respuestas concretas… armamos grupos para tratar que se cumpla lo que no cumplen quienes deberían hacerlo y que perciben un sueldo por ello.

Podemos escribir y detallar cada uno de los hechos delictivos con pruebas y con sus damnificados…pero, ¿sirve para algo? ¿Lo usarán para hacer el plan que nunca han tenido? Hace años que cada uno de Uds. es funcionario en distintas áreas, y para ninguno todo lo que pasó y está pasando es novedad.

Como ciudadanos consideramos que se nos acabaron los tiempos de espera y es por ese motivo que solicitamos presenten sus renuncias en forma inmediata. No están a la altura de la situación. No se mueven de sus sillones más que para ir a actos políticos o agradables homenajes. No recorren las calles ni los barrios, “desconocen” la realidad de la ciudad que habitan y de esa manera es imposible que puedan cumplir su deber de gobernar.

Vecinos auto convocados de S.M.Andes- Activos por la seguridad.

▶️Día de encuentro: viernes 22 de Julio

▶️Horario: 13.30 hs

▶️Lugar: Fiscalía ( Rudecindo Roca . Entre Belgrano y Elordi)

Es muy importante que estemos unidos por nosotros y por todas las familias de San Martín.