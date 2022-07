Instructores de Ski solicitan aumento de salarios

>> Locales

A través de un comunicado, Instructores de esquí y Snowboard Chapelco, solicitan al intendente Carlos Saloniti, que sea el mediador entre los trabajadores y la empresa Nieves de Chapelco, para reveer «la perdid progresiva del salario, año tras año».

El comunicado:

San Martín de los Andes, 5 de julio de 2022

Sr. Intendente Municipal

Dr. Carlos Saloniti

Nos dirigimos a Ud. como instructores del Cerro Chapelco para dejar asentadas algunas situaciones que como actores fundamentales del turismo en San Martin de los Andes no podemos permitir que sigan sucediendo en la montaña porque entendemos vulneran nuestros derechos como trabajadores calificados del esquí y el snowboard, poniendo en riesgo la principal actividad de invierno de nuestra localidad.

En previas concesiones se cobraba un porcentaje directo del valor de venta al público, donde el instructor gozaba de un buen salario acorde a la profesión. Al momento de llegar ésta empresa a la concesión y bajo una maniobra de presión por su parte, nos vimos obligados a renunciar a dicho porcentaje de ganancia directo del precio ventanilla y se fijó un valor referencial de nuestra hora de trabajo, sobre el cual hoy en día se calculan los aumentos que tenemos. Es un valor que a medida que pasan los años cada vez es más bajo y por consecuencia también lo son los aumentos, que se calculan de acuerdo a un valor casi obsoleto.

Sin tener en cuenta el año de pandemia, entre la inflación interanual y los aumentos por debajo de la inflación, tenemos una pérdida sistemática de entre el 10 y 12 % del salario año tras año, comparando el aumento propuesto por la empresa y la inflación.

La empresa siempre está abierta a negociar, pero nosotros al no tener una asociación gremial que nos represente, estamos en una posición desde la cual no podemos hacer fuerza por nuestros derechos. Nuestra intención es recuperar el porcentaje de ganancia sobre el valor de venta.

Sabemos que el Municipio de San Martin de los Andes no tiene injerencia en la concesión ni en las negociaciones paritarias que nos ocupan, pero claramente NO puede no verse involucrado en nuestra situación toda vez que cualquier situación en Chapelco repercute en la ciudad. Si la falta de nieve fue en otros momentos motivo de nerviosismo y ansiedad por parte de toda la localidad cómo podría no serlo la situación de alerta en la que nos encontramos los profesores y profesoras que le damos vida a la montaña?

Solicitamos que de manera URGENTE y previo al inicio de la temporada alta se nos atienda tanto por parte suya como por los concejales miembros de la Comisión de Turismo y se constituyan en garantes de una negociación con la empresa que hoy está resultando difícil y nos pone en este lugar.

Necesitamos contar con el apoyo de nuestros representantes políticos locales y regionales, que se hagan presente, nos escuchen y brinden alternativas válidas de discusión donde las partes estén presentes. Necesitamos que el área del Gobierno Provincial a la que le

compete los términos de concesión del Cerro Chapelco se haga presente en la localidad y mantenga una reunión con nosotros ante la prórroga de la concesión. No podemos sostener nuestro trabajo en estas condiciones salariales y laborales.

Asimismo y de acuerdo a lo ya manifestado por nosotros en diversos medios de comunicación, hacemos notar la pérdida progresiva de relación entre San Martín de los Andes como destino y el Cerro Chapelco y sus actividades que hace años eran consideradas como parte del calendario de fiestas de invierno de la localidad. No podemos perder la identidad y la relación que el Cerro tiene con todos los sanmartinenses. Los trabajadores del cerro son en su gran mayoría de San Martín y tiene vínculos familiares y afectivos con la Ciudad y de manera evidente año a año se vacía de contenido la actividad allí desarrollada con la comunidad.

Esperando su pronta respuesta y agradeciendo el tiempo dispensado lo saludamos atentamente.

Instructores de esquí y Snowboard Chapelco.