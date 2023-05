Intentaba robar elementos de un motorhome y le tiraron los perros

>> Policiales

La inseguridad por estos días hace estragos en San Martín de los Andes. A pesar de innumerables reuniones y encuentros de trabajo de autoridades los malvivientes siguen cometiendo ilícitos en distintos barrios de la ciudad. Esta madrugada fue el turno de Covisal, donde una persona fue sorprendida por los dueños de la casa intentando robar elementos del motorhome estacionado en el patio. Tuvieron que largar los perros.



El hecho tuvo lugar esta madrugada en Covisal. Según pudo averiguar Lacar Digital, una persona se metió en un motorhome del patio de una casa, propietarios del vehículo escucharon ruidos y observaron al ladrón tirando elementos que sustraía del motorhome hacia la calle, golpearon las ventanas y le gritaron para que se vaya, al no responder al pedido largaron los perros y el mal viviente inició la huida.

Quedó enganchado unos segundos

Fue en el cerco con alambre de púas donde enganchó el buzo y se lastimó, pero nada lo detuvo en su escape. Entre el propietario de la casa y vecinos comenzaron a buscar al malhechor con palos pero no lograron ubicarlo. Luego llegaron móviles policiales pero tampoco dieron con el ladrón. Esta mañana continuaban los rastrillajes que aún no tenía resultados positivos.

«Todo el tiempo estamos así, esperando que pase algo, la zona parece que estuviera sin cobertura, siempre hay que llamar y avisar algo, hoy fue esto, otras veces otros hechos. No se si faltan móviles o patrullajes o solo se mueven en otras zonas» dijo una vecina enojada por la situación.

