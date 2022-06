Intentaron abusar de una menor a la salida del CPEM 28, hay un detenido

>> Policiales

El hecho se registró a plena luz del día afuera del CPEM 28. La menor logró escapar y refugiarse en la vivienda de un familiar. El sujeto fue identificado en un allanamiento realizado en la tarde de hoy, con resultados positivos y quedó detenido.



El gravísimo hecho sucedió cerca de las 14:30 horas dentro del CPEM 28, según indicó la madre de la menor a este diario.

La menor quien tenía contraturno, estaba realizando una actividad escolar y cuando salía fue interceptada por este sujeto «mi hija salió por la puerta principal, donde al lado, hay un pasillo que da a otro sector que da acceso a otra puerta. Se ve que este pibe estaba escondido ahí y al verla salir sola, la agarró la llevó hacia una pared dentro de la escuela, le dio piñas, la empezó a tocar en sus partes íntimas, la golpeó y amenazó mientras la manoseaba» indicó la madre de la menor.

El sujeto intentó arrebatarle el celular pero no pudo «yo le mandaba mensajes a y ella me clavaba el visto lo cual me pareció extraño porque siempre me responde porque estamos comunicadas a diario en el momento que sale de casa y me va diciendo si llega, si sale, etc… por eso me extrañó que no me respondiera, por eso salí a buscarla» expresó la mamá.

«En el forcejeo, este pibe le sacó el celular y mi hija le pegó en la entrepierna, le saca el celular al tipo y sale corriendo. No sabe cómo, pero llegó a la casa de un familiar, que me llaman para avisarme lo que había sucedido. Lo describió, describió su vestimenta y cree reconocerlo, es un chico alto y joven. Fuimos a realizar la denuncia correspondiente, como así también fuimos al hospital donde corroboraron los golpes que le dió» indicó la mamá.

Por otro lado, personal policial investigó con los datos aportados por la menor, y lograron establecer una ubicación del posible sujeto denunciado. Cerca de las 15:30 horas del día de hoy, se realizó un allanamiento con resultados positivos, donde participó la GEOP, personal de la Cría. N°43 y personal del Comando Radioeléctrico, y logran recuperar y secuestrar prendas de vestir, que tendrían similitud con las descriptas por la menor, por lo que detienen al presunto sospechoso que quedó a disposición de la fiscalia local.