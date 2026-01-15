Intentó matar al hijo de su pareja y le dió una puñalada en el tórax, quedó imputado

El hecho ocurrió el 17 de enero. El sujeto apuñaló en el tórax al adolescente y le provocó otra herida cortopunzante en uno de los brazos. La madre intervino en el forcejeo y también resultó lesionada.

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos contra un joven, identificado como M.J.O., por haber intentado matar a un adolescente y haber causado lesiones a otra persona con la que previamente había mantenido una discusión, en una vivienda de la localidad de Piedra del Águila. La acusación fue presentada ayer durante una audiencia realizada por sistema de videoconferencia desde San Martín de los Andes.

Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, todo ocurrió el 14 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, en una vivienda de la localidad. Allí, el imputado ingresó a la casa de una mujer con la que tenía una relación y se inició una discusión. En ese contexto, un adolescente de 17 años —hijo de la mujer— se despertó y se interpuso para calmar la situación e intentó sacarlo del domicilio. Durante un forcejeo, el acusado extrajo un cuchillo de aproximadamente 22 centímetros de largo que llevaba en una mochila y le asestó una puñalada en la región torácica, además de provocarle otra herida en uno de sus brazos.

La mujer intentó interponerse para evitar que el ataque continuara, lo que impidió que el imputado consumara su intención homicida. En medio del forcejeo, ella también resultó lesionada, con heridas cortantes en una mano. Un vecino alertó a la policía, que al llegar al lugar encontró al imputado con el arma blanca en su poder y lo detuvo.

El accionar de M.J.O. fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real (artículos 79; 42; 92, en función del 80, inciso 11; y 45 del Código Penal).

El juez Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos y la calificación legal, fijó el plazo de investigación en 3 meses. También impuso una prisión domiciliaria por 1 mes, luego de que la fiscalía acordara con la defensa solicitar esa medida de coerción, a partir de la falta de cupo en las unidades de detención.

Scordo argumentó que, de permanecer en libertad, el imputado podría entorpecer la investigación e influir en testigos del hecho. El magistrado coincidió y también le impuso al acusado la prohibición absoluta de contactar a las víctimas.