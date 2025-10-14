Joaquín Eguía a los jóvenes: “Somos la generación que va a volver a poner de pie a Neuquén y a la Argentina”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía, convoca a los jóvenes a ser protagonistas del cambio político y social que el país y la provincia necesita.



Con 26 años, Joaquín representa a una generación que, según él mismo expresa, “creció escuchando promesas vacías de los políticos de siempre”, pero que hoy está lista para ocupar un lugar real en la toma de decisiones.

“Somos la generación que estudia, trabaja y se rompe el alma, pero igual no llega a fin de mes. Somos la generación que se va a morir alquilando” afirmó.

El mensaje pone en primer plano la realidad que atraviesan miles de jóvenes neuquinos y argentinos, muchos de los cuales se ven obligados a emigrar en busca de oportunidades. “Somos también los que despedimos amigos y familiares que se van porque acá no tienen oportunidades, y cada vez que los vemos irse nos preguntamos: ¿hasta cuándo?”, señaló.

Pero lejos de quedarse en la crítica, el candidato a diputado nacional propone un mensaje de esperanza y acción: “Somos una generación que no se rinde, que quiere quedarse, construir y ver crecer este país desde adentro y no desde un aeropuerto”.

En esa línea, el candidato marca su diferencia con la política tradicional: “No quiero ir al Congreso a calentar una banca. Quiero ir a incomodar. A plantear lo que nadie se anima a discutir. A llevar la voz de los jóvenes que nunca fueron escuchados” sentenció el candidato.

“Porque somos la generación que va a volver a poner de pie a Neuquén y a la Argentina. Es momento de que los jóvenes tomemos la posta y transformemos la realidad desde el Congreso” cerro el dirigente liberal.