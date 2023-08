Jones Hualas será extraditado a Chile

>> Actualidad, Policiales

El juzgado federal de Bariloche adelantó para este lunes una decisión que debía comunicar el martes y falló a favor de la extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala a Chile.

El juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente este lunes la extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala a Chile, donde fue condenado 9 años de prisión por un ataque incendiario cometido en 2013 y portación ilegal de armas.

Con todo, la defensa del líder de la radicalizada Resistencia Ancestral Mapuche (la RAM) apelará la decisión judicial. Jones Huala escuchó el veredicto en el penal federal de Esquel y levantó el puño derecho tras conocer la resolución de Villanueva.

La semana pasada había reivindicado su accionar de corte, de rutas, ataques, la mayoría violentos, contra lo que considera la usurpación del extranjero capitalista y el Estado, cuyas instituciones no reconoce.

Tras la audiencia realizada el jueves pasado se esperaba un fallo para este martes, pero se adelantó un día. Fue transmitido por video conferencia.

El fallo estableció que se declaraba «procedente la extradición a la República de Chile» de Jones Huala, «cuyas demás condiciones personales obran en el exordio, para cumplir el saldo de pena de 1 año, 4 meses y 17 días que le fue impuesta el 21 de diciembre de 2018 por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Valdivia al condenarlo a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de incendio y a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en grado máximo por el injusto de tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal».

Villanueva leyó una resolución durante una hora y media en la que recomendó al Poder Judicial de Chile que compute como cumplimiento de la pena los días que Jones Huala permaneció detenido en la Argentina. En total, seis meses los que permaneció en la cárcel en esta oportunidad desde que fue detenido el 30 de enero pasado en un quincho en en El Bolsón.

Al ser detenido estaba ebrio, vestido de mujer y con el pelo largo, muy diferente del estado acicalado actual. La justicia chilena lo buscaba desde febrero como prófugo, ya que si bien había conseguido una condicional primero, debido a sus siempre desafiantes declaraciones, la justicia trasandina pidió que volviera a la cárcel de Temucho y ahí se escapó. Nunca se supo si entró a la Argentina por un paso legal o ilegal. Lo cierto es que tenía pedido de captura internacional.

La defensa de Jones Huala es representada por los ex militantes de la organización guerrillera Montoneros, Eduardo Soares, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y por Gustavo Franquet. Villanueva en tanto es juez a cargo por subrogancia del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.

En sus dichos de la semana pasada, durante su juicio dijo, entre otras frases, «Soy combativo y revolucionario, y no me arrepiento. Estoy orgulloso de serlo.» Dijo también: “No me van a doblegar, soy una persona, un hombre mapuche de las clases populares”, se presentó.

Al juez Villanueva le dijo. “Usted es un corrupto, se lo digo de frente, sin faltarle el respeto”, y luego señaló: “nos tienen miedo. Ojalá estuviéramos armados como todos estos policías, ojalá portáramos las mismas armas y ametralladoras, para enfrentarnos de igual a igual”.

Durante la audiencia de este lunes, el juez Villanueva repasó el caso del incendio en el ‘fundo’ (pequeña estancia, término que se utiliza en Chile) de Pisu Pisué (ocurrido en 2013), por el cual Jones Huala fue sentenciado en Chile, y enumeró extensa jurisprudencia y de cooperación internacional a favor del instituto de la extradición.

El magistrado manifestó que en este caso se da una «particular circunstancia» ya que «el mismo sujeto (por Jones Huala) es dos veces requerido por el mismo Estado».

Se refirió así al proceso de extradición previo, solicitado y concretado en 2018, en el que también le tocó intervenir como juez.

«Como los pedidos son similares, hay cuestiones que ya fueron juzgadas en el anterior proceso», dijo, y para argumentar su resolución consideró que esos fundamentos «mantienen su vigencia».

Durante la audiencia que se realizó por la plataforma Zoom intervino únicamente el juez, quien leyó la resolución en la que aceptó la requisitoria de la Justicia chilena.

Tal como informó Télam, en la audiencias preliminares el juez denegó las pruebas ofrecidas por los defensores Franquet y Soares. Intentaron también que la pena restante se cumpliera en Argentina

A partir de una consulta de esta agencia, Soares anticipó el jueves pasado que la imposibilidad de presentar pruebas será «el principal argumento de la apelación» que se llevará ante la Cámara de Casación y, posiblemente, con posterioridad ante la Corte Suprema de Justicia.

En caso que el máximo tribunal conceda la extradición solicitada por Chile, será el Ejecutivo el que deberá resolver si Jones Huala es llevado al vecino país para el cumplimiento de la pena que está pendiente.