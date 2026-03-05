DeportesInternacionalesRegionales

Jóvenes neuquinos representaron a Argentina en el Campeonato Sudamericano

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Faustino y Catalina Herrera participaron del certamen continental que se desarrolló en Asunción. Ya de regreso, se preparan para participar del calendario nacional de la disciplina.

Entre el 16 y el 22 de febrero se llevó a cabo en Asunción (Paraguay), una nueva edición del Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash. Los neuquinos Faustino y Catalina Herrera formaron parte de la delegación nacional y estuvieron acompañados por su entrenador, Diego Albistro.

En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén, Martín Herrera, presidente de la Asociación Civil de Squash del Neuquén señaló: “Fue una verdadera fiesta del squash. Para los chicos esta convocatoria fue premio al esfuerzo realizado durante todo un año de trabajo, que les permitió clasificarse”.

Catalina Herrera participó entre las menores de 17 años, y a pesar de perder sus tres partidos, tuvo momentos interesantes durante el desarrollo de la competencia.

Por su parte, Faustino Herrera, quien recientemente cumplió 11 años, debutó en una nueva categoría, cayendo en octavos de final tras haber ganado su zona clasificatoria, con dos victorias.

Los deportistas desarrollan sus entrenamientos en el Club Alemán de Neuquén y se preparan para afrontar las cuatro fechas del calendario nacional, que se desarrollarán en Córdoba, Chaco, Buenos Aires y Mar del Plata.

