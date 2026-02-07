Jóvenes sanmartinenses representaron a Neuquén en el Festival de Música Sinfónica SOIJAr 2026

Se trata de Morena Sánchez (contrabajo), Ernesto Toloza (clarinete), Bruno Tampalini (trombón) y León Leyva (trompeta), pertenecientes a la Orquesta Escuela de los Andes, quienes formaron parte de esta celebración sinfónica y popular que reunió a 450 jóvenes músicos de todo el territorio nacional.

Morena, Bruno, León y Ernesto fueron los únicos neuquinos en ser seleccionados por el SOIJAr para participar de este festival de alcance nacional, accediendo a esta experiencia formativa de alto nivel y representando a San Martín de los Andes y a la provincia de Neuquén en escenarios federales.

“Me puse muy feliz de que nos dieran esta tremenda oportunidad de viajar los cuatro amigos juntos a un festival tan groso, donde estuvimos toda la semana practicando junto a un montón de músicos profesionales de toda Argentina”, expresó el clarinetista Ernesto Toloza. “Eran impresionantes los profesores: unas bestias. Fue un tremendo festival”, relató la contrabajista Morena Sánchez.

Para los y las jóvenes sanmartinenses, ser parte de este festival significó mucho más que un desafío musical: fue la oportunidad de integrarse a una gran orquesta federal, de intercambiar experiencias con pares de todo el país y de vivir la música como una herramienta de encuentro, identidad y transformación.

El trombonista Bruno Tampalini compartió: “Para mí el viaje fue una experiencia de esas que no te vas a olvidar nunca. Conocimos muchos músicos, y el nivel que había me ayudó mucho en mi aprendizaje del instrumento”.

“Siento que fue muy enriquecedor: aprendí muchas cosas nuevas, conocí nuevos directores de orquesta, hice nuevas amistades y me encontré con amigos que ya conocía de El Festival anterior. Estoy muy feliz con la experiencia que nos brindó la Fundación SOIJAr», contó el trompetista León Leyva, quien ya fue parte de El Festival 2025 y de la Orquesta Juvenil 2025 de SOIJAr.

El Festival SOIJAr, organizado por la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), propone cada año una experiencia artística y humana única, en la que jóvenes músicos comparten ensayos intensivos, conciertos y escenarios con artistas consagrados. En esta edición 2026 participaron figuras destacadas de la música argentina como Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Florencia Otero, Popi Spatocco e integrantes de La Bomba de Tiempo, entre otros invitados.

La participación de estos jóvenes es también un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la Orquesta Escuela de los Andes, de la Municipalidad de San Martín de los Andes, que desde hace años acompaña las trayectorias de niños, niñas y adolescentes de la comunidad, promoviendo no solo la formación artística, sino también valores como el compromiso, el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia.

Y el viaje no hubiera sido posible sin la ayuda de la Asociación Familiares y Amigos de la Orquesta Escuela de los Andes, a la Presidenta de la Legislatura del Neuquén Zulma Reina y a la Fundación SOIJAr, quienes aportaron los pasajes de colectivo de Morena, Ernesto, Bruno y León. También fue fundamental el acompañamiento de la familia de Ernesto, que llevó a los chicos hasta Bariloche a tomar el micro y los alojó en la casa de los abuelos para poder comenzar el viaje en buenas condiciones.

Cabe destacar que la Orquesta Escuela de los Andes es un proyecto público y gratuito, abierto a infancias y adolescencias de entre 7 y 19 años. No es necesario contar con conocimientos previos ni con instrumento propio, ya que la institución los brinda para el estudio y la práctica. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse escribiendo a oedelosandes@gmail.com.