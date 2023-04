Juan Manuel Goméz Margeri agradeció a la comunidad a través de una Carta abierta a la comunidad luego de haber firmado la renuncia al derecho de ocupar la banca de concejal

No me pudieron comprar, porque nunca estuvieron a la venta mis principios, mi honestidad, ni mi transparencia. Cumplo con mi palabra como lo hago siempre, mantengo mi lucha por generar un cambio real en la forma de hacer política, política honesta y para el vecino. No somos todos lo mismo, pero esto no se demuestra sólo con palabras sino que también con hechos, y es por esto que, manteniendo mi palabra, no tomaré la banca de concejal ganada por nuestro espacio.

El resultado del domingo no fue el esperado; la desilusión y la tristeza me acompañarán por mucho tiempo, sin embargo puedo sostener la frente en alto por haber defendido con coherencia, coraje y transparencia, los valores e ideas que tengo y creo.

Agradezco enormemente al equipo que acompañó este proyecto, a los referentes nacionales que tuvieron la valentía de apoyarnos, así como también, a todos los vecinos por lograr una jornada democrática ejemplar.

Gracias también a mi familia que es mi sostén y me apoya en esto, como me apoya en todo. Siempre son mi ejemplo a seguir en ir hacia adelante y en defender lo que pienso.

Juntos hemos conseguido una banca en el concejo deliberante, algo que no es nada sencillo y que es muy importante para la vida política de la ciudad. Desde ésta defenderemos todo lo que hemos propuesto trabajando incansablemente, cerca de los vecinos, con transparencia, nuevas ideas y proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de la gente. Esta banca la ocupará Jovita Brondo, a quien felicito y con quien nos comprometimos a llevar adelante nuestros objetivos. Muchos aseguraron que era yo el que debía ocupar ese lugar, pero me mantengo firme en mi palabra y lo sostengo ahora: No estoy acá por un cargo, quiero lo mejor para los sanmartinenses.

Sin coherencia ni valores, es imposible hacer el cambio que pregono. Lo que sí les digo, a todos los vecinos, que estos 4 años seguiré trabajando junto a Jovita y el resto del equipo, con el amor que sentimos por nuestra gente, nuestras calles, y nuestros barrios, con el profundo respeto que tenemos por cada uno de ustedes y por las instituciones de nuestra ciudad.

No claudica mi pasión ni mi necesidad de seguir creciendo y buscando Un Solo San Martín

Juan Manuel Gómez Margeri

