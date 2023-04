Juan Manuel Goméz Margeri: «Mi meta para el 2023»

>> Elecciones 2023, Locales, Política

«Trabajando en el merendero La sonrisa de un niño el barrio Cantera, me di cuenta que las injusticias existen por la falta de atención y de presencia del estado en donde debe estar, por eso es que hace años me involucré en política, creo que una herramienta de cambio y que siempre debe estar al servicio de la sociedad, y no como una fuente de prebendas y privilegios de uso exclusivo para los individuos con vocación de poder que se hacen llamar políticos» indicó el candidato a Intendente.

La política en democracia es, precisamente, la herramienta que faculta a la sociedad para elegir a sus dirigentes, y a través de ellos, elegir un proyecto de ciudad, de provincia y de país.

En el siglo XIX las decisiones políticas eran producto de acuerdos entre “notables”, entre personas “calificadas” para encargarse de los asuntos públicos, más adelante -en pleno siglo XX-, en nuestro país, también hubo personas que dirigieron los asuntos públicos eligiendo a dedo a quienes debían hacerlo, aboliendo la democracia de manera unánime y unilateral con resultantes aberrantes generando heridas que aún no cicatrizan.

Los tiempos cambiaron y la democracia evolucionó. La transparencia, la apertura y la libre concurrencia son condiciones indispensables de todo proceso de selección de candidatos.

Lamentablemente, hoy, hay “políticos” en todos sus niveles, que siguen apelando a esas viejas prácticas: toman decisiones en espacios cerrados, en donde “acuerdan” presentarse como si fueran los únicos preparados para gobernar.

Es posible consolidar un proyecto de transformación diferente a estas modalidades, en las que prevalezcan los intereses comunes por sobre los personales.

Quiero vivir en una ciudad donde lo más importante sea escuchar y responder a los intereses de los sanmartinenses.

Para eso sueño y trabajo. Miro para adelante y deseo que juntos construyamos entre todos un 2023 del que nos sintamos orgullosos todos los que habitamos nuestra ciudad.

Juan Manuel Gómez Margeri

SAN MARTÍN DE LOS ANDES