Juan Vita será el técnico de la selección de Nicaragua

Hay en el mundo 211 selecciones afiliadas a la FIFA. Ser DT de una de ellas ya es un gran logro. Y conseguirlo con apenas 33 años, resulta más meritorio aún, aparte de un récord. Nació en Mar del Plata pero su infancia inolvidable transcurrió en San Martín de los Andes, donde tien“A San Martín me mudé cuando tenía 5 años. Enseguida empecé a jugar al fútbol. Mi carrera empezó ahí, claro que no imaginaba todo lo que iba a venir después pero un entrenador del club Lácar, que se llamaba Juan Vitale nos metió en la cabeza que podíamos ser futbolistas profesionales y nos llevó a probar a River y me cambió la vida”, cuenta Juan Vita, entrenador de Nicaragua .e a parte de su familia y a la que tanto añora. Y donde comenzó a escribir su linda historia en el más popular de los deportes.