Junín abre la convocatoria para “Te Queremos Verano 2026 – Edición Música”

La Secretaría de Cultura de Junín de los Andes lanzó la convocatoria abierta para bandas y artistas locales y regionales que deseen participar de la edición 2026 del ciclo “Te Queremos Verano – Edición Música”, que se realizará los días viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026 en la Costanera del Río Chimehuín, con entrada libre y gratuita.

La inscripción estará abierta hasta el 2 de enero y está dirigida a propuestas musicales de cumbia, chamamé, folklore, rock, freestyle, hip-hop, además de DJs de cumbia y electrónica.

Las bandas y artistas postulantes deberán garantizar disponibilidad para ambas jornadas del evento, aunque las agrupaciones seleccionadas serán programadas en una sola de las noches, de acuerdo a criterios estéticos, musicales y operativos definidos por la organización. En el caso de las bandas locales, se solicita presentar el comprobante de inscripción en el Registro Municipal de Artistas y Hacedores Culturales. Quienes aún no estén registrados pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

👉 https://bio.site/registrodeartistas.ja

El evento contará además con la Feria Junín Produce Sustentable, que reunirá a emprendedores locales, y con un número limitado de carros gastronómicos equipados con sistemas de autoabastecimiento eléctrico.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la Secretaría de las Culturas al correo munijuninculturas@gmail.com o al teléfono 2944 368602.