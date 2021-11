Junín de los Andes: Atacaron con una molotov la camioneta de un dirigente social

>> Policiales, Regionales

Ocurrió este miércoles por la madrugada. La victima aseguró que cuentan con un video en el que se ve a un hombre encapuchado arrojando una bomba molotov al interior de su vehículo que se encontraba estacionado en la calle. “No fue simple vandalismo al azar”, apuntó. La policía se encuentra investigando el hecho.

Fotos: Rodolfo Ramírez

Un dirigente social de la localidad vecina denunció que en la madrugada de este miércoles sufrió un atentando en su contra, cuando un hombre prendió fuego su vehículo de trabajo.

Debido al fuego que ocasionó la bomba molotov, personal de la Policía y de Bomberos Voluntarios tuvieron que intervenir para extinguir el fuego del vehículo que se encontraba estacionado en inmediaciones de calles Pedro Ilera y Aniceto.

Aunque no pudo aseverar que se trate de un hecho accidental o intencional, sin duda las circunstancias llaman la atención, no sólo por el horario de madrugada sino también porque el vehículo no se utilizaba desde hacía unos meses porque necesitaba ser reparada.

Para poder saber con certeza, el perito de Bomberos fue convocado para llevar adelante las pericias pertinentes y los efectivos iniciaron con el relevamiento de testimonios de vecinos, las víctimas y búsqueda de cámaras de vigilancia en el sector que puedan haber registrado lo ocurrido.

David Calderón, el dueño de la camioneta, aseguró a medios regionales que consiguió un video que le confirmó lo peor: el incendio de su camioneta fue un ataque intencional y planeado.

«En el video se ve que una persona encapuchada se paró en la esquina, miró para todos lados y cuando vio que no andaba nadie, se acercó a la camioneta. Ahí sacó una botella de medio litro y prendió la mecha de trapo que tenía, salió corriendo y la camioneta se prendió instantáneamente», relató.

Según explicó la víctima, él es referente del Grupo de Trabajadores Independientes y la camioneta era la herramienta del trabajo, por lo cual cree que el hecho no fue simple vandalismo al azar.

«Estamos trabajando con 80 personas, hacemos un trabajo social bastante intenso y mi rol es generar estas gestiones y trabajar en distintas problemáticas sociales. Hoy estamos creciendo como grupo, vemos que estamos avanzando y demás y no entiendo quién se puede tomar el atrevimiento, porque problemas personales yo no tengo con nadie, mi trabajo es mi vida», confió.

En este sentido, expresó: «Tardamos dos años y medio en pagarla y habíamos terminado hace poco, teníamos esa alegría, era un logro del grupo y todo ese esfuerzo se nos fue en un segundo. Dañaron la integridad de un grupo de trabajadores, esto era una herramienta que ayudaba a que todos tengamos el mango en la casa y podamos llevar un plato de comida a nuestro hogar. No le hacemos daño a nadie, sólo queremos progresar y acompañar a los vecinos para que todos podamos crecer y por eso esto nos parece inexplicable».

David ya radicó la denuncia por el hecho ante la Policía y espera poder identificar al responsable del incendio.

«Tenemos que alzar la voz porque no queremos que nos pasen más estas cosas, lo ultimo que queremos es enojarnos sin saber quién fue, esperaremos a la justicia. Estamos como grupo organizado haciendo todo por Junín y ver que gente misma del pueblo nos quiere ver mal, nos pone tristes. Hay que sacar todo el ego, la envidia y el odio de la sociedad porque si no destruimos y no construimos nada», lamentó.