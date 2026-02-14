Junín de los Andes celebra la Fiesta Nacional del Puestero

La ciudad de Junín de los Andes vuelve a convertirse en el epicentro del tradicionalismo patagónico con la realización de la XXXVII Fiesta Nacional del Puestero, que se desarrolla del 11 al 15 de febrero de 2026. Se trata de una de las celebraciones culturales más emblemáticas de la provincia del Neuquén, organizada por el Centro Tradicionalista Huiliches en homenaje al puestero, figura clave del trabajo rural en la cordillera.

Este evento, que convoca a miles de visitantes cada año, busca reconocer y mantener vivas las costumbres gauchas y la identidad del campo neuquino, con actividades que combinan destrezas criollas, jineteadas, espectáculos musicales, ferias de artesanos y gastronomía típica.

La fiesta rinde homenaje al puestero, el trabajador rural que habita en los puestos más alejados de la cordillera, dedicado al cuidado del ganado y a sostener la producción en condiciones climáticas exigentes y de aislamiento. Esta celebración nació en la década de 1980 con el objetivo de reafirmar las tradiciones argentinas y preservar la cultura del campo.

Durante cinco jornadas, el predio del Centro Tradicionalista Huiliches, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, se transforma en un punto de encuentro de toda la región y de países vecinos como Chile, consolidando su perfil como fiesta popular y familiar.

El programa incluye el tradicional paseo gaucho, recepción de montados, peñas folklóricas, el Día de la Mujer de Campo, desafíos de comunidades y espectáculos en vivo, además de competencias camperas que ponen en valor las destrezas criollas.

Además, la fiesta incorpora concursos, elección del Joven Gaucho, actividades para niños como el “Día del Puesterito” y jineteadas con participación de jinetes de distintos puntos del país, reafirmando su carácter como uno de los encuentros más representativos de la cultura rural patagónica.

