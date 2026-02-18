Junín de los Andes celebró su aniversario con anuncios estratégicos en infraestructura, agua y desarrollo urbano

La ministra Leticia Esteves encabezó el acto junto al intendente Luis Madueño y anunció obras clave para el crecimiento de la localidad.



La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y el intendente Luis Madueño encabezaron el acto anversario por los 143 años de Junín de los Andes. Participaron funcionarios provinciales, instituciones y vecinos de la comunidad.



Durante su discurso, Esteves destacó el valor histórico y estratégico de la ciudad como uno de los epicentros turísticos más importantes de la provincia y la localidad más antigua del Neuquén. “Es un honor acompañarlos en este nuevo aniversario de una localidad tan importante para el desarrollo de nuestra provincia. Junín de los Andes no solo es un epicentro turístico, es parte de nuestra historia y de nuestra identidad”.



“Neuquén ha cambiado. Producto del esfuerzo de todos y del ordenamiento del Estado que iniciamos como gestión, hoy podemos mostrar con orgullo obras concretas que impulsan el desarrollo, incluso en un contexto nacional complejo”, reflexionó.

Conectividad



Uno de los ejes centrales del discurso fue el avance de la Ruta Provincial 23, obra estratégica que fortalecerá la conectividad y el desarrollo turístico.



La ministra destacó el progreso de los tres tramos que suman 97 kilómetros de asfalto nuevo y su vinculación con el paso Mamuil Malal, lo que permitirá que la provincia cuente con cuatro pasos fronterizos asfaltados. También mencionó la importancia de la Ruta Provincial 61 hacia el lago Huechulafquen. “No son 120 kilómetros de asfalto. Son 120 kilómetros de nuevas oportunidades de desarrollo turístico, de seguridad vial y de crecimiento para la región”.

En materia urbana, se anunció el plan de ordenamiento vial con el asfaltado de más de 100 cuadras, junto con la repavimentación de las calles Lamadrid y Coronel Suárez.

Además, se destacó la instalación de más de 1.700 luminarias LED a través del programa provincial que ejecuta el EPEN, el fortalecimiento del suministro eléctrico en el loteo social —beneficiando a más de 400 familias— y la futura ampliación en el sector Pío Protto para responder a la creciente demanda energética.

En el plano educativo, la ministra detalló el 77% de avance en la construcción del nuevo edificio para la Escuela Primaria del barrio Nehuen Che. También se ejecutan obras de ampliación y refacción en la Escuela Primaria N° 187, intervenciones en la Escuela Especial N° 9 y trabajos en el Jardín N° 55. A su vez, destacó que 840 estudiantes de la localidad reciben acompañamiento a través del programa provincial de becas Gregorio Álvarez.

Junín de los Andes es una de las localidades del interior con mayor inversión en materia habitacional. Actualmente se ejecutan 124 viviendas. Gran parte ya fueron entregadas y, antes de fin de año, se finalizarán y adjudicarán las 50 restantes, cumpliendo con el compromiso asumido con la comunidad.

Planta de tratamiento de efluentes



En materia de infraestructura sanitaria se aunció la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes de última generación, proyectada para una población de 30.000 habitantes, con una inversión estimada de 10.900 millones de pesos.



El EPAS ya se encuentra trabajando en la elaboración del pliego licitatorio y próximamente se anunciará su lanzamiento formal. “Es una obra estratégica para el presente y el futuro de Junín de los Andes. Garantiza saneamiento, cuidado ambiental y planificación a largo plazo para una ciudad que sigue creciendo”, detalló.



Además, se realizaron nuevas perforaciones para captación de agua en el barrio Hípico, que serán conectadas a la red, y se avanzará con intervenciones similares en el barrio Santa Julia.



La ministra valoró el trabajo conjunto con el municipio y el Concejo Deliberante en la ordenanza que regula los horarios de riego para promover el uso responsable del recurso, en un contexto de emergencia hídrica y cambio climático.



Asimismo, la ministra destacó el trabajo articulado con Ambiente de provincia en materia de gestión de los residuos.

En materia turística, prestadores turísticos de la localidad accedieron a líneas de financiamiento por más de 96 millones de pesos para mejorar servicios e infraestructura.

Por su parte, productores locales recibieron acompañamiento a través del Centro PyME-ADENEU con créditos que superaron los 43 millones de pesos para afrontar la emergencia por sequía.

El jefe comunal hizo especial hincapié en el acompañamiento constante del Gobierno Provincial, destacando que los avances logrados son fruto de una visión compartida sobre el desarrollo regional. «Nada de esto sería posible sin un trabajo articulado y una escucha activa por parte del gobernador Rolando Figueroa; hoy Junín de los Andes vuelve a estar en la agenda de prioridades de la provincia», aseguró Madueño.

El aniversario incluyó el tradicional desfile de diferentes sectores de la comunidad Juninense.

