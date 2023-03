Koopmann: “El MPN es el único que va a cuidar a las familias neuquinas”

>> Sin categoría

El candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, aseguró que el partido provincial “es el único que va a cuidar a las familias neuquinas, profundizando los aciertos y corrigiendo los errores, orgullosos de todo lo que hicimos, pero teniendo claro que todavía tenemos mucho por hacer”.

En un multitudinario acto de lanzamiento de la campaña en Neuquén capital, realizado en la sede de AFUVEN, donde participaron más de 60 mil personas, junto al intendente y candidato a la reelección, Mariano Gaido, Koopmann destacó la presencia territorial del MPN y, en ese sentido, remarcó que “hemos construido nuestro plan de gobierno recorriendo las ciudades, pueblos y parajes de nuestra provincia, escuchando a los neuquinos y neuquinas, porque escuchar es el primer paso para empezar a resolver los problemas y afrontar los nuevos desafíos que tenemos”.

“Los que estamos acá amamos a Neuquén y sabemos todo lo que hemos hecho para nuestra provincia. Y hoy, cada propuesta que estamos llevando adelante con Ana y Mariano, es un compromiso con el futuro de las familias neuquinas”, dijo el candidato, señalando que “junto con este equipo, impulsamos nuevas ideas para seguir transformando la provincia, pero seguimos levantando las banderas de siempre, como la justicia social, la defensa del federalismo y la independencia económica, las que nos enseñaron Felipe y Elías”.

Koopmann hizo un repaso de las principales propuestas del plan de gobierno 2023-2027, que están enfocados en seis ejes: vivienda, educación, empleo, seguridad, políticas sociales y obras de infraestructura.

“En los últimos 12 años, la población de Neuquén creció un 32%, duplicando la media nacional, por la gran cantidad de familias que llegan a la provincia en busca de un mejor futuro, y esto genera una importante demanda habitacional”, aseguró el candidato. Detalló que “para dar respuesta a esto, estamos avanzando con diferentes medidas que van desde la implementación de loteos con servicios en toda la provincia -replicando lo que Mariano está haciendo en Neuquén capital- a la puesta en marcha de líneas de crédito a través del BPN para compra y refacción de viviendas, pasando por la regularización de 30 mil escrituras, la urbanización de los asentamientos y el fortalecimiento del ADUS-IPVU para la construcción de planes habitacionales”. En este sentido, dijo “que todas las medidas serán garantizando la máxima transparencia de los procesos, ya que para acceder tanto a los créditos como a la adjudicación de las viviendas, se habilitará una página web para la inscripción, sin intermediarios, y el otorgamiento se realizará a través de un sorteo público”.

Koopmann también ratificó el plan para llevar gas al 100% de las familias neuquinas, mediante la ampliación de los gasoductos troncales, la puesta en marcha de gasoductos virtuales y la construcción de las conexiones domiciliarias.

“Estos gasoductos los deberían haber construido los distintos gobiernos nacionales. Pero a ellos lo único que les interesa son los gasoductos para llevarse el gas de Vaca Muerta al puerto de Buenos Aires, no los que le llevan este servicio tan esencial a los hogares de las familias neuquinas”, dijo el candidato, enfatizando que “nosotros no vamos a esperar que el centralismo porteño tome decisiones a 1100 kilómetros de distancia, y con recursos de los neuquinos, vamos a invertir más de 200 millones de dólares para hacer las obras y abastecer no solo a los hogares sino también a las Pymes, para que puedan bajar sus costos y de esa forma puedan generar más puestos de empleo”.

Koopmann hizo un detallado repaso del desarrollo de Vaca Muerta, resaltando el rol de Jorge Sapag, Ana Pechen y Omar Gutiérrez.

“Hoy la provincia es el faro energético del país, porque somos los principales productores de gas y petróleo; pero eso fue posible gracias a la visión y la perseverancia de Jorge Sapag, que siguió adelante cuando muchos le decían que Vaca Muerta nunca iba a desarrollarse, y a Ana Pechen, que tuvo el coraje y la capacidad de encontrar los acuerdos que permitieron en 2013 aprobar la ley que fue el puntapié inicial para el desarrollo de Loma Campana”, dijo Koopmann.

“Después fue el turno de Omar, que pudo consolidar y ampliar ese crecimiento y hoy, después de la dura pandemia que atravesamos, somos la provincia de mayor producción de hidrocarburos y también la que más empleo privado generó”, señaló el candidato, remarcando que “ahora estamos todos juntos frente a una etapa. Hoy el desafío pasa por hacer que todo lo generado por Vaca Muerta, beneficie a todas las familias neuquinas, en todas las regiones de nuestro territorio, para que se desarrolle el turismo, la ciencia, la tecnología, las energías renovables y la producción primaria, consolidando la ampliación de la matriz productiva”.

En otra parte de su discurso, el candidato del MPN se refirió al lugar que ocupa la educación en su plan de gobierno, y aseguró que “tiene un rol protagónico porque es un instrumento clave en la generación de oportunidades y en el desarrollo sostenible de la provincia”. “Por eso queremos eliminar cualquier barrera que impida que nuestros jóvenes accedan a estudiar: crearemos el programa “Gregorio Alvarez” de becas, destinado a jóvenes con bajos ingresos que quieren concluir sus estudios; priorizaremos la educación técnica, la formación en oficios y la incorporación de idiomas desde el nivel primario. Además, continuaremos con la expansión de la jornada primaria extendida en poblaciones vulnerables, aisladas y rurales; y daremos un fuerte impulso a la calidad en la formación de nuestros docentes. Porque creemos en la educación como la herramienta más poderosa que tenemos para construir un futuro mejor para las familias neuquinas.”

El candidato a intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, realizó un repaso por las políticas públicas implementadas en su gestión en la ciudad de Neuquén, resaltando el Boleto Estudiantil Gratuito, el Paseo Costero, el Sistema de Transporte Público eficiente COLE, el Tren Urbano y el Plan Dale Gas, para que todos los vecinos de la ciudad puedan acceder a la conexión de gas en la ciudad. “Nos comprometimos a trabajar en equipo, provincia y municipio, con la camiseta de Neuquén, y hoy somos la provincia que más crece de la mano del trabajo, esfuerzo y compromiso de cada neuquino y neuquina”, sostuvo. “Tenemos que estar unidos para demostrarle a los de Buenos Aires que está es una ciudad y una provincia pujante, con trabajo y desarrollo económico”, finalizó.

Ana Pechen, candidata a vicegobernadora, no estuvo presente en el acto por cuestiones familiares, pero se leyó un mensaje donde reivindicó “el rol de las valientes mujeres que no descansan y luchan cada día por su espacio en la agenda política” y destacó “el compromiso y trabajo en equipo que se basa constantemente en proyectar soluciones para alcanzar los objetivos que nos propone Marcos, en búsqueda del bienestar de cada familia neuquina”.

Por su parte, Omar Gutiérrez dijo “estar muy contento por las más de 60 mil personas que nos estuvieron acompañando en esta jornada histórica, ya que no había antecedentes de un acto de esta envergadura en la provincia”. Además, expresó que “hoy empieza una nueva etapa, de la mano de Marcos y Mariano en Neuquén, porque ellos van a ser los que defiendan lo nuestro: Una provincia con recursos naturales, que valora la familia con lealtad y nobleza, respetando la historia y construyendo el futuro”.

A su turno, el presidente de la convención del MPN, Jorge Sapag expresó que “esta es una reunión en familia, una fiesta de la democracia, porque son miles y miles de personas que se auto convocaron con absoluta libertad, con el corazón de la militancia; por eso estoy orgulloso del partido que tenemos”, aseguró.

“El próximo 16 de abril vamos por un nuevo triunfo en la provincia junto a Marcos y Ana, quienes demuestran que son combatientes en el campo de batalla, porque recorren cada punto de la provincia, escuchando a cada una de las familias, con diálogo, apertura y participación. Son ellos los que continuarán construyendo la paz social y el progreso, con participación y un porvenir maravilloso para toda la juventud y las nuevas generaciones”, dijo Sapag, resaltando: “Esta provincia es la más prestigiosa, con más oportunidades, que marca el ritmo del país, que es faro energético, por eso tenemos que cuidarla y defenderla para todos los neuquinos y neuquinas”.

Por último, la candidata a primera diputada, Daniela Rucci, agradeció “a todos los militantes presentes, a las mujeres y a los jóvenes que se acercan a participar de esta gran familia que es el Movimiento Popular Neuquino”. En este sentido, aseguró que “me siento representada por todos ustedes, militantes, porque eso soy”, dijo, resaltando su participación en la lista de diputados: “Que haya existido esta posibilidad para mí, una mujer del interior, es una muestra del federalismo de nuestro partido”.