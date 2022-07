Koopmann: “Frente a la crisis nacional, el modelo neuquino garantiza previsibilidad y planificación”

>> Legislatura

El vicegobernador Marcos Koopmann se refirió hoy a la situación del país a partir de la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y aseguró que “a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el modelo neuquino garantiza previsibilidad y planificación”.

“Esa fortaleza está dada por un modelo de desarrollo que lleva adelante la Lista Azul del MPN, un proyecto colectivo, que trabaja levantando bien alto las banderas de la justicia social, el federalismo, la soberanía política y la independencia económica, con la autonomía y la capacidad suficiente de trabajar para resolver los problemas de los neuquinos”, dijo Koompann.

En declaraciones a los medios de prensa, el vicegobernador enfatizó que “lo ocurrido estos últimos días es una clara muestra de lo que venimos sosteniendo hace tiempo. Los distintos partidos nacionales, sin importar quién esté en el gobierno, traen el país a los tumbos desde hace décadas. Y hoy vemos un contexto nacional donde los grandes partidos no plantean ninguna solución, solo se preocupan por alimentar una grieta que atrasa, y agravan la crisis que están viviendo millones de argentinos, que están angustiados, sin esperanzas de futuro y la política nacional no brinda ninguna certeza sobre lo que pueda ocurrir no ya a mediano plazo sino mañana mismo”.

En ese sentido, sostuvo que “el país hoy no ofrece garantías ni para firmar un convenio a tres días, en cambio en Neuquén, a partir de ofrecer seguridad jurídica y estabilidad política, hace poco firmamos una concesión a 35 años con Chevron, para la concesión del yacimiento El Trapial que va a extender el desarrollo de Vaca Muerta hacia la zona norte”.

“Tenemos que fortalecer este modelo que ha hecho que la provincia se transforme y se diferencie de la Nación”, sostuvo Koompann, agregando que “hoy el principal problema que tenemos los argentinos es la inflación, lo sufrimos todos los días cuando vamos a hacer las compras, y ni este gobierno ni el anterior han sido capaces de solucionarlo y está claro que con estos niveles de inflación es imposible que el país pueda crecer”.

El vicegobernador remarcó que “todos queremos que a la Nación le vaya bien y nosotros vamos a acompañar todas las decisiones, siempre en la medida en que sean positivas para Neuquén”.

“La provincia ha sido muy solidaria con el país, es solidaria con el precio del petróleo, con el precio del gas, y ahora llegó el momento de que la Nación también sea solidaria con Neuquén, apoyando la industrialización en origen de los hidrocarburos de Vaca Muerta, permitiendo que le demos valor agregado, y de esa manera se puedan crear más puestos de empleo para los neuquinos y neuquinas”, dijo Koopmann.