Koopmann presentó el centro de estudios que diseñará su plataforma de gobierno para el 2023

El vicegobernador y candidato a gobernador por la Lista Azul del MPN, Marcos Koopmann, presentó en sociedad el Centro de Estudios del Neuquén (CeNeu), integrado por referentes políticos y técnicos que tendrán a su cargo el diseño de las propuestas de gobierno para la provincia, de cara a las internas partidarias y las elecciones generales de 2023.

En la presentación, realizada en coincidencia con la fecha del aniversario de la provincialización de Neuquén, Koopmann estuvo acompañado por el gobernador Omar Gutiérrez, el intendente capitalino Mariano Gaido, el ex gobernador Jorge Sapag, la ex vicegobernadora Ana Pechén y las diputadas provinciales María Laura du Plessis y Liliana Murisi, entre otros.

El vicegobernador remarcó que “en el último encuentro de la Lista Azul en Zapala se definieron los principales lineamientos políticos sobre los que se elaborará nuestra propuesta de gobierno y su esencia principal es que será un programa federal, que se construirá de abajo hacia arriba, escuchando a los neuquinos y neuquinas de todas las ciudades, pueblos y parajes, por eso hablamos de que vamos a construir 57 plataformas y esa será la tarea que llevaremos adelante desde este centro de estudios”.

Koopmann señaló que “este espacio que estamos poniendo en marcha será un gran laboratorio de ideas, que trabajará sobre propuestas dinámicas, porque no podemos ser estáticos en una provincia con el desarrollo, el crecimiento y la movilidad que tiene Neuquén, a partir de las políticas públicas que hemos venido ejecutando con los gobiernos del MPN”.

“Estas 57 plataformas no las vamos a elaborar sentados en un escritorio, vamos a construirlas desde el territorio, caminando toda la provincia, escuchando a la gente”, dijo el vicegobernador, quien anticipó que “este centro de estudios tendrá un carácter permanente para hacer sus aportes no solo en esta instancia electoral que se está abriendo sino también en el futuro gobierno”

Por su parte, el ex gobernador Jorge Sapag, enfatizó que “no hay ninguna posibilidad de éxito sino hay conocimiento. Y después debemos tener la capacidad de llevarlo a la práctica. El MPN debe buscar nuevas ideas inspiradoras, renovar las esperanzas y el compromiso de trabajar siempre pensando en resolver los problemas de la gente”.

“Es fundamental poder tener este soporte programático, para cuando llegue el momento poder someterlo a la consideración de la voluntad popular y generar una nueva legitimidad de origen, que es la que dan los votos”, dijo Sapag.

Por su parte, la ex vicegobernadora Ana Pechén, destacó que “así como al gobernador Omar Gutiérrez le tocó enfrentar una pandemia y tuvo la respuesta de todo el sistema de Salud, no sabemos qué nos va a tocar enfrentar en el futuro y hay que estar preparados para el mundo que viene, por eso la mejor inversión que podemos hacer es el conocimiento”.

En ese sentido, Pechén recordó que “cuando me vine a vivir a Neuquén, pude trabajar para transformar una universidad pueblerina, que con mucho esfuerzo había impulsado Felipe Sapag, que no tenía investigación, y hoy somos la décima universidad del mundo en ese campo”. “Este es un espacio que hemos construido con todos los neuquinos y estamos dispuestos a defenderlo con lo mejor que tenemos que es el conocimiento”, señaló la ex vicegobernadora.

Koopmann explicó que el centro de estudios iniciará su tarea trabajando sobre distintos ejes aunque aclaró que “la dinámica del debate y las propuestas, puede hacer que se sumen nuevas temáticas y estamos totalmente abiertos a eso”.

Los puntos sobre los que comenzarán a desarrollarse las propuestas serán: Educación y Conocimiento; Salud; Seguridad; Transición Ecológica y Ambiental; Economía, Producción e Innovación; Gobernanza y Tecnología; y Desarrollo Social Inclusivo.

En este sentido, Koompann se encargó de remarcar que “cada eje temático deberá garantizar la transversalización de la perspectiva de género y diversidad, el enfoque medio ambiental y el respeto por las minorías”.

La sede del Centro de Estudios del Neuquén estará en calle Carlos H. Rodríguez 139, piso 9 y los equipos técnicos comenzarán a reunirse a partir de la próxima semana.