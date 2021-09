La AHGSMA re reunió con el grupo de vecinos auto convocados Emergencia Habitacional SMA

>> Locales, Sociedad

“Nos vinieron a ver por la cantidad de inmuebles que se ofrecen para alquileres turísticos ya que consideran que ese es uno de los motivos que dificulta conseguir vivienda en San Martín de los Andes. Nosotros les dijimos que creemos que esa puede ser una parte del problema, pero no la única: la ley de alquileres que salió a nivel nacional no resultó tan beneficiosa como se esperaba”, expresó en declaraciones radiales Marcelo Veiga, tesorero de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA).

“Para graficar que el problema no es el turismo, en San Martín de los Andes en 2020 no hubo turismo y no había oferta de alquileres”, comentó y sostuvo que “el problema es que no hay oferta, y la vivienda es un derecho”.

A su vez, comentó que “vimos mucha preocupación en estas personas”, y explicó que durante el encuentro, los 2 representantes de Emergencia Habitacional SMA “expresaron que hay 200 familias que no consiguen alquiler y hay situaciones de hacinamiento en algunas casas porque conviven”.

“Los recibimos y les comentamos que hay un principio de ordenanza en el Concejo Deliberante para regular los alquileres turísticos, y nos expresaron que iban a ir a hablar con los distintos bloques para impulsarla y ver si los ayuda a conseguir lugar para vivir”, sostuvo Veiga en dialogo con FM de la montaña.

Además, explicó que “el proyecto de ordenanza fue enviado por el Poder Ejecutivo, y en la AHGSMA no sabemos exactamente cómo quedó circunscripto”.

LEY DE ALQUILERES

El tesorero de la AHGSMA remarcó que la cantidad de viviendas que se destina a alquiler turístico no es la única razón que dificulta conseguir alquiler permanente: “La ley de alquileres que salió a nivel nacional no resultó tan beneficiosa como se esperaba”

“La ley obliga a un aumento anual y 3 años de contrato. En un país que no tiene certidumbre, hay propietarios que sacaron su oferta de alquiler porque no tienen las garantías, así como tampoco el inquilino la tiene de cuánto va a pagar. Creemos que la ley se va a tener que revisar”, consideró Veiga.

“Además, considerando que tiene 3 años por delante, puede ocurrir que el propietario oferte la propiedad a un valor más alto para protegerse, por lo cual el inquilino va a pagar valores más altos”, concluyó.

ALQUILERES TEMPORARIOS Y EMERGENCIA HABITACIONAL

El presidente de la AHGSMA, Agustín Roca también se refirió sobre la reunión que la entidad mantuvo con vecinos autoconvocados denominados Emergencia Habitacional SMA: “Nos visitaron 2 personas que representan al grupo de habitantes que están con la problemática de conseguir una vivienda permanente”.

“Escuchamos el reclamo y lo acompañamos: muchas construcciones que se han hecho en San Martín de los Andes no están destinadas a viviendas permanentes, sino para el turismo. De nuestra parte explicamos, y supieron entender y nos apoyaron, que tenemos la iniciativa presentada en el Consejo Deliberante para que se regularicen esos alojamientos informarles y no registrados que ofrecen alquileres turísticos temporarios, que en cierta manera le hacen un daño a toda la ciudad porque no tributan ni aportan”, explicó.

“Hace años que venimos reclamando una reglamentación que incluya a estos alojamientos para que hagan los aportes y tengan las reglamentaciones que tiene el sector de alojamientos registrados. Por ejemplo, los complejos estamos obligados a tener estacionamiento”, agregó Roca.

A su vez, detalló que “la ordenanza que rige actualmente es la 3929, que establece los seguros y elementos como matafuegos y otras medidas que debemos tener los establecimientos de alojamientos. Los entes del Municipio realizan los controles, lo cual está muy bien, y por eso pedimos que el control se extienda a todos los alojamientos, no solo a los que estamos debidamente registrados”.

Finalmente, Roca agregó que “la ley de alquileres que salió a nivel nacional no ha ayudado demasiado a que los inquilinos consigan vivienda, y a los propietarios no los incentiva a poner su propiedad en alquiler”.