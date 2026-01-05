La AHGSMA y Parque Nacional Lanín relanzan la campaña “Regreso con mi basura. Cuidemos el ambiente”

La iniciativa busca reforzar el compromiso de visitantes y residentes con la preservación del entorno natural.

En esta nueva edición:

Establecimientos integrantes de la entidad entregarán bolsas a sus huéspedes, como símbolo del mensaje de la AHGSMA para fomentar hábitos responsables.



Habrá además folletería preventiva del PNL sobre el uso del fuego y la importancia de evitar incendios forestales.



Los sobres entregados incluirán un código QR que permitirá acceder a folletos virtuales del PNL, con información sobre flora, fauna, senderos y atractivos turísticos de San Martín de los Andes y la región.



Con esta acción conjunta, la AHGSMA y el PNL refuerzan su compromiso con la promoción de prácticas sostenibles, invitando a todos a disfrutar de la naturaleza con responsabilidad.