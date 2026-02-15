La App “Neuquén Te Cuida” superó las 334 mil descargas y consolida su uso

Este mecanismo digital se ha convertido en un complemento estratégico para las tareas de inteligencia criminal, facilitando la participación ciudadana y contribuyendo a desarticular puntos de venta ilegales en distintas localidades neuquinas.



La aplicación “Neuquén Te Cuida” continúa consolidándose como una herramienta clave de prevención, gestión y vinculación entre la ciudadanía y el Estado. Según el último reporte de la Policía provincial -correspondiente al período de enero de 2026-, la plataforma sumó nuevas gestiones y mantiene un crecimiento sostenido en cantidad de usuarios y trámites.

Desde su puesta en funcionamiento, la aplicación registra 334.124 descargas en Play Store y 771 usuarios de iPhone en App Store. Acumula, además, cifras que reflejan el alto nivel de utilización por parte de la ciudadanía: fueron solicitados 173.745 certificados de antecedentes, 290 mil turnos para verificación vehicular.

Uno de los datos más relevantes que surge del informe es el nivel de utilización de la app para realizar denuncias por narcomenudeo. Desde su lanzamiento, se registraron 8.886 denuncias a través de la plataforma, lo que refleja la confianza de la ciudadanía en esta herramienta digital y el compromiso social en la lucha contra la venta de drogas en los barrios.

La posibilidad de denunciar de manera ágil y segura, directamente desde el celular, permitió ampliar los canales de información para las áreas de investigación, fortaleciendo el trabajo preventivo y operativo en el marco de la desfederalización del narcomenudeo en la provincia.

Este mecanismo digital se ha convertido en un complemento estratégico para las tareas de inteligencia criminal, facilitando la participación ciudadana y contribuyendo a desarticular puntos de venta ilegales en distintas localidades neuquinas.

En cuanto al botón de emergencia, la app registra 7.043 activaciones de SOS desde su implementación. De ese total, 6.387 corresponden a la ciudad de Neuquén, 227 a Cutral Co y 193 a Zapala. Esto evidencia su utilización como herramienta de asistencia inmediata ante situaciones de riesgo.

La App “Neuquén Te Cuida” integra múltiples servicios vinculados a seguridad, prevención y trámites digitales, permitiendo agilizar gestiones y fortalecer el contacto directo entre el Estado provincial y los vecinos.

Con casi 193 mil usuarios activos y casi 335 mil descargas, la herramienta se posiciona como uno de los principales canales digitales de gestión en materia de seguridad y servicios vinculados en la provincia.

Por otro lado, la aplicación permite registrar bicicletas particulares. De hecho, la aplicación ya contabiliza -en total- 8.020 bicicletas registradas, de las cuales 3.510 fueron cargadas directamente por la subsecretaría.

En el mismo período, se habilitaron 732 nuevos usuarios para realizar distintos trámites digitales.