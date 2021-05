La Asociación Hotelera y Gastronómica advierte que abrirán el 31 de mayo

>> Locales

La Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martin de los Andes emitió un comunicado ayer, 24 de mayo, en el que anunciaba que, a pesar de que acompañan las medidas tomadas por el gobierno nacional, abrirán de todos modos el 31 de mayo, «sosteniendo empleo, protocolos y aforos».



COMUNICADO DE PRENSA

ABRIMOS el 31M a las 9

● SIN TRABAJO, NO HAY FUTURO PARA NINGÚN PAIS.

● SIN EMPRESAS NO HAY EMPLEO.

● SIN PRODUCCIÓN NO HAY SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE

«Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), junto a otras

entidades de todo el país del mismo sector, queremos destacar en primer lugar que acompañamos

el aislamiento de nueve días que dispuso el gobierno nacional. Sin embargo, sostenemos que solo

trabajando dignamente se puede sacar un país adelante.

Sucesivos gobiernos vienen fracasando de una forma obscena en la creación de empleo genuino,

generando un estado que no logra resolver como necesitamos, lo que la Constitución señala como

sus obligaciones: Salud, Educación, Seguridad y condiciones para que el Trabajo formal sea una

realidad en Argentina.

Nuestras pymes superan el 90 % de las empresas globalmente consideradas por los países como

estrategia de desarrollo. Es entonces hora de generar un entorno favorable a la empresa como factor dinamizador.

La recesión en la hotelería y gastronomía es tres veces peor que la del promedio de la economía.

LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA GOLPEAN MÁS FUERTEMENTE, ENTRE OTRAS, A LA

ACTIVIDAD HOTELERA Y GASTRONOMICA

La importante caída de los ingresos hace imposible cumplir con las obligaciones salariales y

financieras, y se suman las dificultades para acceder al financiamiento para capital de trabajo.

Necesitamos certidumbre. Estamos agobiados de cumplir con las fases que nos hicieron retroceder

a todos. Basta de discursos vacíos y promesas incumplidas. Basta de cambiar las condiciones que

habilitan o no a trabajar. Solo con SEGURIDAD, SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO saldremos

adelante. ¡¡¡¡Sin PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y TRABAJO no hay recaudación!!!! Se necesitan más

TESTEOS Y VACUNAS.

ABRIMOS EL 31 DE MAYO SOSTENIENDO EMPLEO, PROTOCOLOS Y AFOROS, MEDIDAS

QUE NOS HAN PERMITIDO DEMOSTRAR QUE NO HUBO REGISTROS DE CONTAGIOS.

PROPONEMOS CONTROL Y SEVERA SANCIÓN A QUIEN NO CUMPLA CON LOS

PROTOCOLOS APROBADOS.

GENEREMOS TRABAJO DIGNO PARA LOS HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO PAÍS.

“Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila” Mariano Moreno.