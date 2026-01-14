LocalesMunicipales

¡La basura donde corresponde! el municipio instaló nuevos basureros en la vía pública

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Municipio, a través del área de Barrido y Limpieza, comenzó a instalar canastos de hierro en diferentes puntos de la ciudad, para reforzar la limpieza en las calles de nuestra ciudad.

Hasta el momento, se colocaron 14 canastos, como refuerzo en la Costanera del lago Lacar; en plazas y sobre Av. San Martin.

Barrido y Limpieza, que depende de la Subsecretaría de Servicios Públicos, informó que, a medida que se incorporen nuevos cestos, se irán colocando en diferentes puntos de la ciudad.

Además, el Municipio colocó recientemente diez nuevos contenedores plásticos verdes de SIRVE, con los cuales reemplazó unidades con roturas.

Neuquén implementará un operativo de control aéreo y terrestre en la Cordillera

