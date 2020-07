La Cámara de Comercio de San Martín de los Andes lanzó la segunda parte de su campaña «Compre local»

Lo hicieron con un vídeo con el que enfatizaron «es el mismo dinero que pasa de mano en mano haciendo girar una rueda que beneficia a muchas personas».

Desde el comienzo de la pandemia, uno de los sectores más afectados fue el del turismo y, en San Martín de los Andes, el rubro genera uno de los mayores ingresos económicos.

Días atrás, las Cámaras y Asociaciones relacionadas a la actividad comercial y turística se manifestaron frente a la municipalidad donde entregaron un petitorio al intendente, Carlos Saloniti, en el que expresaron la urgencia de una Ley de Emergencia y la apertura de rutas entre localidades sin circulación de coronavirus.

Desde el gobierno provincial se anunció una apertura por regiones y escalonada de la actividad en aquellas micro regiones que no presenten casos activos de coronavirus y se espera que en la semana haya novedades en relación a este tema.

Motivos por los que se realiza la campaña compre local La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de SMAndes promociona la compra local, siempre que los precios resulten similares a las otras alternativas, porque sabemos la situación que están atravesando la gran mayoría de los comercios en nuestra ciudad, los estrictamente relacionados con el turismo en forma directa y casi todos los demás en forma indirecta.

El comercio local es el que da trabajo y sustento a muchas familias, lo recaudado en gran parte queda y se reinvierte en la ciudad. Es el mismo dinero que pasa de mano en mano haciendo girar una rueda que beneficia a muchas personas y por eso se resalta la importancia del compre local, es lo que se quiso remarcar en esta campaña.

Promocionar esta estrategia tiene beneficios para el consumidor y para la economía local: en principio el cliente que compra localmente cuenta con un servicio post-venta en caso de algún inconveniente, un esquema de cambio o reemplazo del artículo en caso de necesitarlo, los impuestos que se abonan son los que colaboran con el pago de sueldos de la estructura municipal y provincial, así como también ayudan al mantenimiento de la ciudad.

Los locales comerciales dan trabajo en forma directa a sus empleados, pero también le dan trabajo a un número importante de personas que realizan servicios o proveen insumos: electricistas, vidrieros, jardineros, servicios técnicos, mecánicos, gomerías, pintores, imprentas, gráficas y muchos rubros más, algunos son comercios y otros son personas que trabajan por cuenta propia. Por eso, cuando se compra local no solo es el dueño del comercio el que hace usufructo de esa ganancia, sino que hay muchas

familias que subsisten por el trabajo que realizan.

Los comerciantes sabemos que la mejor forma de salir de una crisis es trabajando, no esperando la ayuda estatal que suele llegar mal, tarde o nunca. Por eso nuestra insistencia en que nos permitan trabajar, sin límites horarios sin sentido, que en definitiva no generan ningún beneficio, sino que complica aún más una situación que ya es difícil por sí misma. No es lógico que se habilite el comercio el

domingo, pero la circulación vehicular solo se permita hasta las 15 hs. La persona que necesite o quiera ir a comprar algo lo tiene que hacer caminando o en bicicleta. Si tiene la necesidad de comprar un medicamento en la única farmacia de turno está obligada a ir caminando del centro a la Vega o viceversa. Solicitamos una pronta revisión de estas medidas y todas aquellas que hoy prolongan una

situación compleja e insostenible.

Por eso la Cámara de Comercio, Industria y Turismo seguirá poniendo foco en todas las medidas necesarias para la reactivación económica, respetando los protocolos, pero permitiendo el trabajo normal que dignifica y es el mejor camino para salir de esta situación.

Agradecemos la colaboración de todos los que hicieron posible la realización de esta campaña, las entidades que siempre nos acompañan CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), al Centro PYME Adeneu, al Fotógrafo Federico Soto por el vídeo del dron y en especial a los socios que hacen posible que la Cámara de Comercio siga pensando en el futuro.