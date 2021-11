La comisión de Medio Ambiente sesionó en Junín de los Andes con la Mesa Girsu Sur

>> Regionales

La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) se realizó esta mañana en Junín de los Andes, en conjunto con la reunión de la “Mesa Girsu Sur”, encuentro del que participó el vicegobernador Marcos Koopmann y los intendentes de Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

El cuerpo que preside la diputada Lorena Abdala (MPN) había manifestado, previo a la pandemia, la voluntad de constituirse en distintos puntos de la provincia y concretó así en el día de hoy una primera reunión fuera del edificio legislativo en la localidad cordillerana.

En la ocasión, referentes de la Mesa Girsu Sur explicaron a los diputados y las diputadas las acciones implementadas para el tratamiento sustentable de los residuos sólidos urbanos, en pos de mejorar las condiciones ambientales.

La reunión dio inicio con la intervención de los intendentes de Junín de los Andes, Carlos Corazini, y de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, quienes destacaron la presencia del cuerpo legislativo “en terreno para legislar con territorialidad” dijo Saloniti, y ponderó el trabajo en materia de concientización y educación ciudadana para el tratamiento de residuos urbanos, “para entender que tenemos que dejar de enterrar basura”. En tanto, su par de Junín de los Andes, reconoció el trabajo del GIRSU y de las intendencias locales al respecto y convocó a afianzar esfuerzos para continuar trabajando en una “nueva conectividad” que se suma a la turística en la zona, “que es la ambiental”.

En su intervención, el presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann valoró la reunión de la comisión “por primera vez en la historia en una localidad del interior, en este caso, en la localidad más antigua de Neuquén”. Enmarcó el encuentro y la participación de legisladores de distintos espacios políticos bajo el precepto de “Legislatura federal”, e indicó que el federalismo implica que cualquier neuquino o neuquina de cualquier punto de la provincia tenga las mismas oportunidades que en la capital. “Esta comisión es el inicio de una agenda legislativa” con réplicas de reuniones en el interior provincial, aseguró Koopmann.

En materia de políticas de protección medioambiental, el vicegobernador dijo que “es una obligación tomar nuestra responsabilidad” por las generaciones futuras en tanto “no hay plan B” ya que, una vez dañado, el ambiente no vuelve a su estado natural. También destacó el trabajo voluntario de organizaciones afines a la temática y de la Mesa Girsu, y convocó a continuar trabajando articuladamente entre todos los actores en pos del cuidado del medio ambiente “con una mirada integral”. En ese sentido, dijo que el desafío no se circunscribe al tratamiento de residuos urbanos y a la producción hidrocarburífera sino también a buscar estrategias para combatir la invasión de especies dañinas para el ambiente y la producción, situación potenciada en los últimos años con la presencia de especies exóticas como el jabalí, el sauce, la rosa mosqueta, etc.

Integran la Mesa Girsu Sur Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Picún Leufú, Piedra del Águila, Aluminé, Villa Pehuenia y Villa El Chocón. Este mediodía, la reunión convocó a cerca de 40 participantes entre diputados y diputadas, intendentes, funcionarios ejecutivos provinciales, concejales y referentes municipales de las ciudades lacustres, Aluminé, Villa Pehuenia, Picún Leufú y Villa La Angostura.

Cabe destacar que el cuerpo se constituyó en la localidad a partir de un pedido de la Mesa Girsu Sur para que participe en la reunión de hoy, ocasión en la que aprobó por unanimidad el proyecto que declara de interés del Poder Legislativo el trabajo colaborativo y la promoción de políticas públicas articuladas por parte de la Mesa Regional Sur, en pos del futuro sustentable de la provincia.

Estuvieron presentes Lorena Abdala, José Ortuño López, Javier Rivero Teresa Rioseco, Andrés Peressini, Carina Riccomini, Mariano Mansilla, Carlos Sánchez, Luis Aquín y Soledad Salaburu.